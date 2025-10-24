Sætur sigur Skagamanna

Nýliðar ÍA unnu Álftanes, 76:74, þegar liðin mættust í fjórðu umferð úrvalsdeildar karla í körfuknattleik á Akranesi í kvöld.
Bæði liðin eru því með fjögur stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar í deildinni.
Álftanes var yfir í hálfleik, 39:31, en Skagamenn sneru blaðinu við í þriðja leikhluta og voru yfir að honum loknum, 54:52.
Fjórði leikhlutinn var síðan hnífjafn, staðan var 70:70 þegar ein mínúta var eftir og heimamenn komust síðan tveimur stigum yfir.
Ade Murkey jafnaði fyrir Álftanes 50 sekúndum fyrir leikslok, 72:72, en Darnell Cowart svaraði fyrir ÍA, 75:72.
Murkey skoraði úr tveimur vítaskotum, 75:74, og Skagamenn tóku leikhlé. Gojko Zudzum skoraði úr einu víti fyrir ÍA 76:74 og þá voru 20 sekúndur eftir.
Álftnesingar freistuðu þess að skora úr lokasókninni en þriggja stiga skot frá Murkey geigaði og Skagamenn fögnuðu innilega.
Gojko Zudzum skoraði 24 stig fyrir Skagamenn og Darnell Cowart 16.
Ade Murkey skoraði 25 stig fyrir Álftanes og Haukur Helgi Pálsson 13.
Akranes - Vesturgata, Bónus deild karla, 24. október 2025.
Gangur leiksins:: 2:6, 4:10, 11:15, 17:21, 19:28, 19:32, 25:35, 31:39, 37:39, 44:41, 51:50, 54:52, 63:56, 66:64, 68:68, 76:74.
ÍA: Gojko Zudzum 25/7 fráköst, Darnell Cowart 16/8 fráköst, Josip Barnjak 12/8 fráköst, Lucien Thomas Christofis 11/5 stoðsendingar, Styrmir Jónasson 7/6 fráköst, Kristófer Már Gíslason 5/4 fráköst.
Fráköst: 29 í vörn, 7 í sókn.
Álftanes: Ade Taqqiyy Henry Murkey 25/5 fráköst, Haukur Helgi Briem Pálsson 13/4 fráköst, David Okeke 11/8 fráköst, Dúi Þór Jónsson 9, Shawn Dominique Hopkins 9/4 fráköst, Sigurður Pétursson 7/9 fráköst/7 stolnir.
Fráköst: 22 í vörn, 9 í sókn.
Dómarar: Bjarki Þór Davíðsson, Gunnlaugur Briem, Dominik Zielinski.
Áhorfendur: 531