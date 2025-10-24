Skoraði 55 stig í lygilegum leik

Shai Gilgeous-Alexander átti hreint ótrúlegan leik fyrir NBA-meistara Oklahoma City Thunder þegar liðið vann Indiana Pacers 141:135 í tvíframlengdum spennutrylli í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.
Gilgeous-Alexander var langstigahæstur í leiknum er hann skoraði 55 stig og tók auk þess átta fráköst og gaf fimm stoðsendingar.
Bennedict Mathurin skoraði 36 stig fyrir Indiana og tók 11 fráköst auk þess sem Pascal Siakam skoraði 32 stig og tók 15 fráköst.
Einnig var framlengt í San Francisco, þó ekki nema einu sinni, þar sem Golden State Warriors lagði Denver Nuggets 137:131.
Aaron Gordon var með skotsýningu hjá Denver þar sem hann skoraði 50 stig og tók átta fráköst. Skotnýting hans var einstaklega góð en Gordon skoraði úr 17 af 21 skoti utan af velli, sem er 81 prósent skotnýting, og úr öllum sex vítaskotum sínum.
Nikola Jokic, Jókerinn, var með þrefalda tvennu er hann skoraði 21 stig, tók 13 fráköst og gaf tíu stoðsendingar.
Steph Curry fór fyrir Golden State eins og hefur gerst allnokkrum sinnum í gegnum árin og skoraði 42 stig, tók sex fráköst, gaf sjö stoðsendingar og stal þremur boltum.