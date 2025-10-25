Íþróttir | Körfubolti | mbl | 25.10.2025 | 12:30

Aðstoðarþjálfarinn undir stýri eftir handtöku Billups.

Tiago Splitter er orðinn þjáfari Portland til bráðabirgðar.
Tiago Splitter er orðinn þjáfari Portland til bráðabirgðar. TOM HAUCK

NBA-liðið Portland Trail Blazers hefur gert aðstoðarþjálfarann, Tiago Splitter, að bráðabirgðaþjálfara liðsins eftir handtöku Chauncey Billups.

Billups, sem var skipaður aðalþjálfari Portland árið 2021, var handtekinn á dögum þar sem hann er sakaður um að hafa staðið fyrir ólöglegu pókerspili.

Þjálfari í NBA einnig handtekinn
Frétt af mbl.is

Þjálfari í NBA einnig handtekinn

Billups átti farsælan feril með Detriot Pistons á sínum tíma þar sem hann varð meistari árið 2004.

Splitter er Brasilíumaður sem spilaði sjálfur í NBA-deildinni á árunum 2011-2017. Hann spilaði með San Antonio Spurs, Atlanta Hawks og Philadelphia 76ers og varð meistari með San Antonio árið 2014.

Splitter hefur starfað sem aðstoðarþjálfari með Brooklyn Nets, Houston Rockets og Paris og er þetta í fyrsta sinn þar sem hann er sjálfur undir stýri.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík 29,5 milljarða hagnaður á níu mánuðum Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum
Fleira áhugavert
Olíufélögin náðu betri samningum „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“ Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík