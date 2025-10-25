Aðstoðarþjálfarinn undir stýri eftir handtöku Billups.

NBA-liðið Portland Trail Blazers hefur gert aðstoðarþjálfarann, Tiago Splitter, að bráðabirgðaþjálfara liðsins eftir handtöku Chauncey Billups.
Billups, sem var skipaður aðalþjálfari Portland árið 2021, var handtekinn á dögum þar sem hann er sakaður um að hafa staðið fyrir ólöglegu pókerspili.
Billups átti farsælan feril með Detriot Pistons á sínum tíma þar sem hann varð meistari árið 2004.
Splitter er Brasilíumaður sem spilaði sjálfur í NBA-deildinni á árunum 2011-2017. Hann spilaði með San Antonio Spurs, Atlanta Hawks og Philadelphia 76ers og varð meistari með San Antonio árið 2014.
Splitter hefur starfað sem aðstoðarþjálfari með Brooklyn Nets, Houston Rockets og Paris og er þetta í fyrsta sinn þar sem hann er sjálfur undir stýri.