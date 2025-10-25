Lygileg frammistaða Evrópumannanna í NBA

Gríska undrið og Slóveninn knái, Giannis Antetokounmpo og Luka Doncic, áttu svo sannarlega stórleiki í leikjum sínum í NBA-deildinni í körfubolta í nótt.
Luka Doncic og félagar hans í LA Lakers höfðu betur gegn Minnesota Timberwolves, 128:110.
Lakers hefur því unnið einn og tapað einum í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins.
Liðin mættust í fyrstu umferð úrslitakeppninnar á seinustu leiktíð, þar sem Minnesota sigraði í fimm leikjum, og var ljóst að Doncic ætlaði svo sannarlega að hefna sín.
Eins hefur komið fram átti Doncic algjöran stórleik er hann skoraði 49 stig, tók ellefu fráköst og gaf átta stoðsendingar. Anthony Edwards, leikmaður Minnesota, átti að auki flottan leik er hann skoraði 31 stig, gaf fimm stoðsendingar og tók fjögur fráköst.
Giannis átti sinn stórleik gegn Toronto Raptors í Toronto er Milwaukee Bucks sigraði Toronto, 122:116. Milwaukee hefur því unnið báða leiki sína á þessu tímabili og er, eins og stendur, í efsta sæti austurhluta deildarinnar.
Giannis skoraði 31 stig, tók 20 fráköst og gaf sjö stoðsendingar. Brandon Ingram var stigahæstur í liði Toronto þar sem hann skoraði 29 stig.
Úrslit næturinnar:
Portland Trailblazers - Golden State Warriors, 139:119.
LA Clippers - Phoenix Suns, 129:102.
Sacramento Kings - Utah Jazz, 105:104.
Dallas Mavericks - Washington Wizards, 107:117.
Houston Rockets - Detroit Pistons, 111:115.
Memphis Grizzlies - Miami Heat, 114:146.
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs, 116:120 (framlenging)
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, 124.131.
New York Knicks - Boston Celtics, 105:95,
Orlando Magic - Atlanta Hawks, 107:111.