Landsliðsmennirnir í stórum hlutverkum

Íslensku landsliðsmennirnir í körfubolta Martin Hermannsson, Tryggvi Snær Hlinason og Hilmar Smári Henningsson voru allir í lykilhlutverkum hjá sínum félagsliðum í dag.
Martin og félagar í Alba Berlín sigruðu ríkjandi meistara Bayern Munchen í þýska körfuboltanum í kvöld. Alba Berlín er í níunda sæti með fjögur stig eftir fjóra leiki.
Martin skoraði 12 stig, tók 3 fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 29:55 mínútum.
Tryggvi skoraði 9 stig og tók 10 fráköst á 23:17 mínútum þegar Bilbao Basket sigraði Andorra 81:71 í spænsku úrvalsdeildinni. Bilbao er í ellefta sæti með fjögur stig eftir jafn marga leiki.
Þrettán stig, 2 fráköst og 3 stoðsendingar á 26:10 mínútum frá Hilmari dugði ekki til þegar Jonava tapaði 117:113 gegn Neptunas í Litáen en Jonava er í neðsta sæti eftir sex leiki.