Landsliðsmennirnir í stórum hlutverkum

Martin Hermannsson skoraði 12 stig, tók 3 fráköst og gaf tvær stoðsendingar gegn Bayern. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Íslensku landsliðsmennirnir í körfubolta Martin Hermannsson, Tryggvi Snær Hlinason og Hilmar Smári Henningsson voru allir í lykilhlutverkum hjá sínum félagsliðum í dag.

Martin og félagar í  Alba Berlín sigruðu ríkjandi meistara Bayern Munchen í þýska körfuboltanum í kvöld. Alba Berlín er í níunda sæti með fjögur stig eftir fjóra leiki.

Martin skoraði 12 stig, tók 3 fráköst og gaf tvær stoðsendingar á 29:55 mínútum.

Tryggvi skoraði 9 stig og tók 10 fráköst á 23:17 mínútum þegar Bilbao Basket sigraði Andorra 81:71 í spænsku úrvalsdeildinni. Bilbao er í ellefta sæti með fjögur stig eftir jafn marga leiki.

Þrettán stig, 2 fráköst og 3 stoðsendingar á 26:10 mínútum frá Hilmari dugði ekki til þegar Jonava tapaði 117:113 gegn Neptunas í Litáen en Jonava er í neðsta sæti eftir sex leiki.

