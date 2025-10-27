Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.10.2025 | 19:02

Frakkinn í sögubækurnar

Victor Wembanyama er engin smásmíð enda 224 sentimetrar á hæð.
Victor Wembanyama er engin smásmíð enda 224 sentimetrar á hæð. AFP/Ronald Cortes

Victor Wembanyama skráði nafn sitt í sögubækur NBA-deildarinnar í körfuknattleik þegar hann átti enn einn stórleikinn fyrir San Antonio Spurs í nótt.

Hinn 21 árs gamli Wembanyama er fyrsti leikmaðurinn í sögu deildarinnar sem nær að skora 100 stig eða meira og verja einnig 15 skot í fyrstu þremur leikjum liðs á tímabili.

Sjö stiga sigur í fjarveru Luka Doncic
Wembanyama skoraði 31 stig, tók 14 fráköst, gaf fjórar stoðsendingar, stal boltanum þrisvar sinnum og varði sex skot í 118:107-sigri á Brooklyn Nets.

Frakkinn ungi lætur því eins og sjá má til sín taka alls staðar á vellinum en hann missti af seinni hluta síðasta tímabils eftir að hafa gengist undir skurðaðgerð á öxl og hefur hafið þetta tímabil með miklum látum.

San Antonio hefur unnið alla þrjá leiki sína í NBA-deildinni til þessa.

