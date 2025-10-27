Sjö stiga sigur í fjarveru Luka Doncic

Los Angeles Lakers vann sinn annan leik í röð í NBA-deildinni í körfubolta í nótt þegar liðið heimsótti Sacramento Kings.
Leiknum lauk með sjö stiga sigri LA Lakers, 127:120, Austin Reaves var stigahæstur með 22 stig, 11 fráköst og níu stoðsendingar.
LA Lakers var án sinnar skærustu stjörnu, Slóvenans Luka Doncic, eftir að hann tognaði á fingri í 1. umferð deildarinnar en hann ætti þó að snúa aftur á völlinn fljótlega.
Lakers er í þriðja sæti vesturdeildarinnar með tvo sigra í þremur leikjum en liðið tapaði í fyrstu umferðinni fyrir Golden State Warriors.
Úrslit næturinnar í NBA:
LA Clippers – Portland 114:107
Sacramento – LA Lakers 120:127
Dallas – Toronto 139:129
Minnesota – Indiana 114:110
Cleveland – Milwaukee 118:113
Miami – New York 115:107
Washington – Charlotte 113:139
Detroit – Boston 119:113
San Antonio – Brooklyn 118:107