Íþróttir | Körfubolti | mbl | 27.10.2025 | 8:21

Sjö stiga sigur í fjarveru Luka Doncic

Austin Reaves átti stórleik í nótt.
Austin Reaves átti stórleik í nótt. AFP/EZRA SHAW

Los Angeles Lakers vann sinn annan leik í röð í NBA-deildinni í körfubolta í nótt þegar liðið heimsótti Sacramento Kings.

Leiknum lauk með sjö stiga sigri LA Lakers, 127:120, Austin Reaves var stigahæstur með 22 stig, 11 fráköst og níu stoðsendingar.

LA Lakers var án sinnar skærustu stjörnu, Slóvenans Luka Doncic, eftir að hann tognaði á fingri í 1. umferð deildarinnar en hann ætti þó að snúa aftur á völlinn fljótlega.

Lakers er í þriðja sæti vesturdeildarinnar með tvo sigra í þremur leikjum en liðið tapaði í fyrstu umferðinni fyrir Golden State Warriors.

Úrslit næturinnar í NBA:

LA Clippers – Portland 114:107
Sacramento – LA Lakers 120:127
Dallas – Toronto 139:129
Minnesota – Indiana 114:110
Cleveland – Milwaukee 118:113
Miami – New York 115:107
Washington – Charlotte 113:139
Detroit – Boston 119:113
San Antonio – Brooklyn 118:107

mbl.is
