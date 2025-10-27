Tindastóll síðasta liðið í 16-liða úrslit

Tindastóll tryggði sér í kvöld sæti í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í körfuknattleik með því að leggja 1. deildar lið Hattar að velli, 125:97, í fyrstu umferð keppninnar á Egilsstöðum.
KV, Stjarnan, Haukar, Snæfell, ÍA og Grindavík sátu hjá í 1. umferð og Tindastóll, Valur, Ármann, KR, Keflavík, Fjölnir, Álftanes, Breiðablik, ÍR og Hamar hafa nú tryggt sæti sín í 16-liða úrslitum.
Í kvöld var jafnræði með liðunum í fyrri hálfleik en Tindastóll var þó yfir, 63:57, að honum loknum.
Tindastóll hóf síðari hálfleik af miklum krafti, leit ekki um öxl og vann að lokum 28 stiga sigur.
Taiwo Badmus var stigahæstur í leiknum með 27 stig og átta fráköst fyrir Tindastól. Dedrick Basile var skammt undan með 26 stig og 11 stoðsendingar.
Sigtryggur Arnar Björnsson og Ivan Gavrilovic voru þá með 20 stig, en Gavrilovic tók auk þess sjö fráköst.
Hjá Hetti voru David Guardia og Sean McCarthy stigahæstir með 19 stig. Guardia tók þá sjö fráköst. Obadiah Trotter var með 16 stig og Corevon Almars Lott skoraði 15 stig, tók sjö fráköst og gaf níu stoðsendingar.
MVA-höllin Egilsstöðum, VÍS bikar karla, 27. október 2025.
Gangur leiksins:: 6:10, 13:12, 20:21, 27:26, 37:32, 47:43, 51:54, 57:63, 64:73, 67:79, 71:90, 81:97, 83:105, 90:112, 92:117, 97:125.
Höttur: David Guardia Ramos 19/7 fráköst, Sean McCarthy 19/5 fráköst, Obadiah Nelson Trotter 16, Corevon Almars Lott 15/7 fráköst/9 stoðsendingar, Eysteinn Bjarni Ævarsson 10/6 fráköst, Adam Eiður Ásgeirsson 9, Sæþór Elmar Kristjánsson 5, Ásmundur Múli Ármannsson 4.
Fráköst: 18 í vörn, 11 í sókn.
Tindastóll: Taiwo Hassan Badmus 27/8 fráköst, Dedrick Deon Basile 26/11 stoðsendingar, Sigtryggur Arnar Björnsson 20/4 fráköst, Ivan Gavrilovic 20/7 fráköst, Adomas Drungilas 13/5 fráköst, Davis Geks 6, Hannes Ingi Másson 5/4 fráköst, Júlíus Orri Ágústsson 4/5 stoðsendingar, Víðir Elís Arnarsson 2, Sæþór Pétur Hjaltason 2.
Fráköst: 28 í vörn, 9 í sókn.
Dómarar: Sigmundur Már Herbertsson, Federick Alfred U Capellan, Sófus Máni Bender.
Áhorfendur: 332