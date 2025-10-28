Finninn stórkostlegur í spennuleik

Utah Jazz vann sinn annan sigur á tímabilinu í NBA-deildinni í körfubolta er liðið sigraði Phoenix Suns á heimavelli, 138:134, í framlengdum spennuleik.
Finnski landsliðsmaðurinn Lauri Markkanen á stærstan þátt í sigrinum því hann skoraði 51 stig og tók 14 fráköst að auki. Var því við hæfi að hann skoraði tvö síðustu stigin á vítalínunni og innsiglaði sigurinn.
Nikola Jokic átti stórleik fyrir Denver Nuggets sem sigraði Minnesota Timberwolves á útivelli, 127:114. Jokic skoraði 25 stig, tók 19 fráköst og gaf tíu stoðsendingar. Jamal Murray skoraði 43 stig fyrir Denver.
Los Angeles Lakers lék án LeBron James og Luka Doncic er liðið tapaði á heimavelli fyrir Portland Trail Blazers, 122:108. Deni Avdija skoraði 25 stig fyrir Portland og Austin Reaves 41 fyrir Lakers.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Detroit Pistons 95:116 Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers 136:124 Orlando Magic
Chicago Bulls 128:123 Atlanta Hawks
Houston Rockets 137:109 Brooklyn Nets
New Orleans Pelicans 90:122 Boston Celtics
San Antonio Spurs 121:103 Toronto Raptors
Dallas Mavericks 94:101 Oklahoma City Thunder
Utah Jazz 138:134 Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves 114:127 Denver Nuggets
Golden State Warriors 131:118 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 108:122 Portland Trail Blazers