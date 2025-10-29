Fullkomin byrjun eftir spennuleik

Philadelphia 76ers fer glæsilega af stað á nýju tímabili í NBA-deildinni í körfubolta eftir sigur á Washington Wizards á útivelli í framlengdum spennuleik í nótt. Urðu lokatölur 139:134.
Philadelphia hefur unnið alla fjóra leiki sína en Washington er með einn sigur og þrjú töp. Tyrese Maxey skoraði 39 stig og gaf tíu stoðsendingar fyrir Philadelphia. Alexandre Sarr skoraði 31 stig fyrir Washington.
Giannis Antetokounmpo skoraði 37 stig fyrir Milwaukee Bucks í tíu stiga heimasigri á New York, 121:111. Jalen Brunson gerði 36 fyrir New York.
Úrslit næturinnar í NBA-deildinni:
Washington Wizards 134:139 Philadelphia 76ers
Miami Heat 144:117 Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks 121:111 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 107:101 Sacramento Kings
Golden State Warriors 98:79 Los Angeles Clippers