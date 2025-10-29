Glæsilegur fyrsti sigur Stjörnunnar

Stjarnan vann kærkominn fyrsta sigur sinn á tímabilinu þegar liðið lagði Keflavík 78:73 í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Garðabæ í kvöld.
Með sigrinum fékk Stjarnan sín fyrstu tvö stig og er ekki lengur á botninum. Keflavík er um miðja deild með sex stig.
Stjarnan var með yfirhöndina í fyrri hálfleik enda 11 stigum yfir, 45:34, að honum loknum.
Keflvíkingur bitu í skjaldarrendur í síðari hálfleik og var munurinn aðeins eitt stig, 74:73, þegar ein og hálf mínúta var eftir.
Stjörnukonur sýndu hins vegar mikinn styrk og unnu að lokum frækinn fimm stiga sigur.
Shaiquel McGruder var stigahæst í leiknum með 27 stig og tíu fráköst fyrir Stjörnunar. Eva Wium Elíasdóttir bætti við 18 stigum og Berglind Katla Hlynsdóttir var með 16.
Stigahæst hjá Keflavík var Keishana Washington með 18 stig, sjö fráköst, fimm stoðsendingar og þrjá stolna bolta. Sara Rún Hinriksdóttir var skammt undan með 16 stig, átta fráköst og fjórar stoðsendingar.