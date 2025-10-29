Hugrekkið og þorið til fyrirmyndar

„Ég væri samt ofboðslega stoltur af liðinu mínu með frammistöðuna í kvöld alveg sama hvernig leikurinn hefði endað,“ sagði Einar Árni Jóhannsson þjálfari Njarðvíkur eftir háspennusigur á Grindavík 85:84 í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld.
Spurður út í leikinn sagði Einar Árni þetta:
„Ég sagði hérna í öðru viðtali að þegar Lára Ösp fór á vítalínuna þá leið mér vel með það. Hún er gríðarlega reyndur leikmaður og frábær skotmaður. En mér hefði liðið vel með alla leikmenn á línunni. Við lögðum mikið í þennan leik. Við erum að spila á móti mjög hávöxnu liði og þær voru svoleiðis að punda á okkur í teignum. Við erum mjög lágvaxnar og það að við höfum unnið frákastabaráttuna er geðveikt.
Stelpur eins og Hulda og Sara Björk voru að dekka þeirra bestu leikmenn, ofboðslega duglegar. Sóknarleikurinn var heilt yfir góður. Við áttum Brittany alveg inni eftir fyrri hálfleikinn. Auðvitað er Ellen Nystrom gríðarlega öflugur euro league-leikmaður og klárlega stærsti prófíllinn í þessari deild. Hún er frábær varnarmaður og hávaxin. Hún gerði Brittany erfitt fyrir í fyrri hálfleik. En Brittany leysti síðari hálfleikinn mjög vel og steig hressilega upp. Danielle var frábær á allan máta. Hún skoraði 21 stig og tók 16 fráköst, alveg geggjuð.“
En að öllum ólöstuðum þá verður að segjast að unglingastarf Njarðvíkur skilaði feikilega miklu hér í kvöld og þá sérstaklega í þriggja stiga skotum, ekki satt?
„Við töluðum um það í gær og undirbjuggum okkur fyrir það að Paulina væri ekki með þó að við höfum látið á það reyna í upphitun. En við vissum að Grindavík myndi leggja áherslu á Brittany og Danielle og þá yrðu Lára Ösp, Hulda María, Krista Gló, Sara Björk og fleiri að vera hugrakkar og láta vaða. Það var ekki eins og við værum að biðja þær um eitthvað sem þær hafa ekki gert áður.
Frammistaðan frá þeim var það sem kom okkur á allar þær slóðir sem við vorum á síðasta vetur. Núna lögðust þær á eitt og stóðu sig frábærlega. Það sem stendur upp úr þar er hversu frábærar þær voru á varnarvellinum og fráköstuðu gríðarlega vel.“
Eftir KR-leikinn þá hafði maður áhyggjur af sjálfstrausti Njarðvíkur í ljósi þess hvernig hann fór. En samanburðurinn á þessum tveimur leikjum er bara svart og hvítt?
„Já, ég skil alveg hvað þú ert að fara. Það sem ýtir enn frekar undir þessa pælingu hjá þér er að við erum án tveggja byrjunarliðsleikmanna. Það er samt þannig að eins og við vorum hávaxnar í fyrra þá erum við ekki með margar slíkar í dag sem eru leikfærar. Í dag eru Krista og Lára að spila fimmu.
Ég hafði ekki áhyggjur í ljósi þess að við ræddum það bara að láta vaða. Þegar Grindavík sér að það vantar þessar tvær hjá okkur þá gæti ég alveg trúað að þær hafi talið þetta vera leik sem þær ættu að sigla.
En hugrekkið og þorið var til fyrirmyndar hjá mínum stelpum. En eins og þú segir, gjörólíkt leiknum á móti KR þá er það bara þannig að við verðum aldrei lið sem vinnur leiki á frammistöðu frá tveimur leikmönnum. Við þurfum að fá liðsframlag. Það var raunin í fyrra. Það er liðið sem þarf að leggja inn í leikina og það sást alveg á móti KR. En þetta er snúið.
Við erum að fara í 3 leiki á 7 dögum og mjög margar að spila í mjög margar mínútur þannig þetta er engin kjörstaða. En við hugsum þetta þannig að þetta er heimavöllurinn okkar og við verðum að standa vörð um hann, þannig ég er ofboðslega ánægður með liðið mitt.“
Næsti leikur er á móti Keflavík á laugardag. Það er næstum því ekki á morgun heldur hinn. Keflvíkingar eru að standa sig gríðarlega vel í síðustu leikjum og sérstaklega eftir að Kaishana Washington gekk í þeirra raðir. Verða Paulina Hersler og Helena Rafnsdóttir með í þeim leikjum?
„Mér fannst Keflavík frábærar áður en Washington kom til þeirra en hún er frábær viðbót. Það er alltaf erfitt að fara þangað og sækja sigur. Það verður engin breyting þar á núna. Með Helenu og Paulinu, það þarf bara að koma í ljós. Það er það stutt liðið á tímabilið að það verða ekki teknir neinir sénsar. Þær munu ekki spila nema vera 100% klárar í slaginn. Það er bara erfitt að segja hvort það verði sem stendur.“
Hver er lykillinn að því að vinna Keflavík á laugardag?
„Góð spurning. Ég held að við þurfum bara að gera allt sem við gerðum í kvöld enn þá betur á laugardaginn. Við spiluðum frábæra vörn hér í seinni hálfleik og við þurfum að byggja ofan á það. Til að vinna Keflavík þarf öflugan varnarleik fyrst og fremst,“ sagði Einar Árni í samtali við mbl.is.