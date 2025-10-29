Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.10.2025 | 20:47

Íslandsmeistararnir ekki í vandræðum

Amandine Toi skoraði 34 stig fyrir Hauka í kvöld.
Amandine Toi skoraði 34 stig fyrir Hauka í kvöld. mbl.is/Eyþór

Haukar höfðu örugglega betur gegn Hamar/Þór, 103:77, í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Ólafssal á Ásvöllum í kvöld.

Haukar eru nú með sex stig í þriðja sæti en Hamar/Þór er á botninum án stiga.

Hamar/Þór hóf leikinn betur, var 23:27 yfir að loknum fyrsta leikhluta en þá tóku Haukar leikinn yfir og litu aldrei um öxl.

Amandinu Toi fór hamförum og skoraði 34 stig fyrir Hauka.

Jadakiss Guinn mátti ekki minni kona vera og skoraði 37 stig fyrir Hamar/Þór ásamt því að taka fimm fráköst og gefa fimm stoðsendingar.

