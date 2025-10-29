Njarðvík vann Suðurnesjaslag í háspennuleik

Það fór fram stórleikur í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld þegar Njarðvík tók á móti Grindavík og lauk leiknum með 85:84 sigri Njarðvíkinga.
Eftir leikinn eru Grindvíkingar með fjóra sigra og eitt tap líkt og Njarðvík.
Njarðvíkingar byrjuðu leikinn vel í kvöld og náðu forskoti í leiknum. Þegar fyrsti leikhlutinn var hálfnaður leiddi Njarðvík með 4 stigum. Í kjölfarið kom frábært áhlaup frá bikarmeisturunum sem náðu mest 11 stiga forskoti í stöðunni 24:13. Staðan eftir fyrsta leikhluta var 26:16 fyrir Njarðvík.
Annar leikhluti var allt öðruvísi. Grindavíkurkonur hófu strax að saxa niður forskot Njarðvíkur og gerðu gestirnir það hægt og rólega. Tókst þeim að komast yfir í stöðunni 42:41 og leiddu Grindavíkurkonur með einu stigi í stöðunni 44:43 í hálfleik.
Hulda María Agnarsdóttir skoraði 12 stig í fyrri hálfleik fyrir Grindavik. Danielle Rodriguez tók 9 fráköst og gaf 6 stoðsendingar.
Hjá Grindavík var Ellen Nystrom með 12 stig. Isabella Ósk Sigurðardóttir tók 7 fráköst og gaf Farhiya Abdi 6 stoðsendingar.
Þriðji leikhluti var gríðarlega jafn og var jafnvel smá hiti í leiknum. Grindvíkingar settu niður mikið af fallegum þristum í leikhlutanum en lítill munur var á liðunum allan leikhlutann þrátt fyrir að Grindavík hafi leitt hann nánast allan.
Það voru hinsvegar Njarðvíkingar sem leiddu með einu stigi í stöðunni 66:65 eftir þriðja leikhluta með þriggja stiga flautukörfu frá Danielle Rodriguez.
Fjórði leikhluti var gríðarlega spennandi. Liðin skiptust á að komast yfir og var líka talsvert um sóknarmistök liðanna. Hulda María Agnarsdóttir setti þriggja stiga körfu og kom Njarðvík 4 stigum yfir í stöðunni 73:69 og 6:29 sekúndur eftir. Þá tóku Grindvíkingar leikhlé.
Grindvíkingar reyndu mikið af þriggja stiga skotum og gekk það ekki vel. Það breytti því þó ekki að Grindavíkurkonur náðu að komast yfir í fjórða leikhluta þegar 7,1 sekúnda var eftir af leiknum og staðan 84:83 fyrir Grindavík. Njarðvík tók leikhlé til að freista þess að skora sigurkörfu leiksins.
Njarðvíkingar fóru í sókn og brotið var á Láru Ösp Ásgeirsdóttur. Hún fór á vítalínuna og setti niður bæði vítaskot sín og staðan 85:84 fyrir Njarðvík þegar 2,4 sekúndur voru eftir af leiknum. Þá tóku Grindvíkingar leikhlé til að freista þess að skora sigurkörfu leiksins.
Grindvíkingar stilltu upp í sína síðustu sókn sem endaði með því að Ellen Nystrom reyndi þriggja stiga skot en hitti ekki og fór svo að Njarðvík vann eins stig sigur á nágrönnum sínum í Grindavík.
Brittany Dinkins skoraði 26 stig í leiknum fyrir Njarðvík. Danielle Victoria Rodriguez tók 16 fráköst og gaf 8 stoðsendingar.
Ellen Nystrom skoraði 28 stig fyrir Grindavík og tók Abby Claire Beeman 12 fráköst og gaf hún einnig 11 stoðsendingar.
