Nýliðarnir á góðu skriði

Nýliðar KR í úrvalsdeild kvenna í körfuknattleik gerðu frábæra ferð á Sauðárkrók og lögðu þar Tindastól að velli, 74:71, í 5. umferð deildarinnar í kvöld.
KR er þar með í fjórða sæti með átta stig og hefur einungis tapað fyrir Íslandsmeisturum Hauka á tímabilinu. Tindastoll er áfram í sjöunda sæti með tvö stig.
Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann en staðan í hálfleik var hnífjöfn, 33:33. KR-ingar reyndust svo ögn sterkari undir lokin og unnu sætan þriggja stiga sigur.
Molly Kaiser var stigahæst hjá KR með 23 stig og fimm fráköst en Rebekka Rut Steingrímsdóttir bætti við 20 stigum og Eve Braslis var með 19 stig og sex fráköst.
Stigahæst í leiknum var svo Marta Hermida með 32 stig og sjö stoðsendingar fyrir Tindastól. Maddie Sutton bætti við 21 stigi og 12 fráköstum.