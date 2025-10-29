Valur fór illa með nýliðana

Valur vann þægilegan sigur á nýliðum Ármanns, 87:69, í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Laugardalshöll í kvöld.
Valur er eftir sigurinn með átta stig í öðru sæti deildarinnar og Ármann er áfram í áttunda sæti með tvö stig.
Sigur Vals var aldrei í hættu en hálfleikstölur voru 50:33. Var það einungis undir lok leiks sem Ármann hóf að gera smá áhlaup en það var um seinan.
Reshawna Stone var stigahæst í leiknum með 25 stig og sjö fráköst fyrir Val en næst á eftir henni kom Alyssa Cerino með 17 stig og 11 fráköst.
Stigahæst hjá Ármanni var Khiana Johnson með 15 stig. Nabaweeyah McGill bætti við 12 stigum.