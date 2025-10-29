Íþróttir | Körfubolti | mbl | 29.10.2025 | 20:55

Valur fór illa með nýliðana

Reshawna Stone skoraði 25 stig fyrir Val í kvöld.
Reshawna Stone skoraði 25 stig fyrir Val í kvöld. mbl.is/Eyþór

Valur vann þægilegan sigur á nýliðum Ármanns, 87:69, í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Laugardalshöll í kvöld.

Valur er eftir sigurinn með átta stig í öðru sæti deildarinnar og Ármann er áfram í áttunda sæti með tvö stig.

Sigur Vals var aldrei í hættu en hálfleikstölur voru 50:33. Var það einungis undir lok leiks sem Ármann hóf að gera smá áhlaup en það var um seinan.

Reshawna Stone var stigahæst í leiknum með 25 stig og sjö fráköst fyrir Val en næst á eftir henni kom Alyssa Cerino með 17 stig og 11 fráköst.

Stigahæst hjá Ármanni var Khiana Johnson með 15 stig. Nabaweeyah McGill bætti við 12 stigum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Melissa orðin þriðja stigs fellibylur Undarlegt ábyrgðarleysi stjórnvalda Allt að 170% hækkun fyrir einstæða foreldra Bæjarstjóri fundar vegna matarins í skólanum
Fleira áhugavert
Þorbjörg liggur undir feldi Gul viðvörun á Suðausturlandi Fjármálastjóri Landsbankans svarar gagnrýni Gengið hægt að ryðja stíga vegna kröfu borgarinnar