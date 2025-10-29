„Var ekki alveg komin það langt með hugann“

„Við stóðum okkur hrikalega vel í ljósi þess að við vorum án tveggja góðra leikmanna og áttum sigurinn skilið að mínu mati,“ sagði Lára Ösp Ásgeirsdóttir leikmaður Njarðvíkur sem vann dramatískan eins stigs sigur á Grindavík 85:84 í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld.
Lára Ösp skoraði sigurkörfu Njarðvíkinga úr vítaskoti þegar 2,4 sekúndur voru eftir af leiknum. Í heildina skoraði Lára 7 stig, tók 2 fráköst og gaf eina stoðsendingu.
Það var talsverður hæðarmunur á liðunum í kvöld. Þið leikið án Paulinu Hersler en Grindvíkingar eru með þrjá turna í sínu liði og voru tveir þeirra með í kvöld. Var ekkert erfitt að verjast þessum hæðarmun?
„Jú, klárlega, en við þurftum þá bara að gera annað. Við tvöfölduðum á póstinn hjá þeim og tókum við kontaktinum. Það gekk bara vel og við vorum að taka fullt af fráköstum á móti þeim.“
Grindvíkingar koma taplausar inn í þennan leik og á sama tíma komið þið særðar eftir slæman leik gegn KR. Var sjálfstraustið ekkert laskað þegar þið komuð inn í leikinn í kvöld?
„Alls ekki. Við vorum óheppnar á móti KR og við lélegar. Við þurftum að sýna okkur og okkar stuðningsfólki að við gætum gert betur og við gerðum það.“
Þið eruð 10 stigum yfir eftir fyrsta leikhluta og eruð síðan einu stigi undir í hálfleik. Héldu þá kannski margir að Njarðvíkurliðið væri að brotna en ekki þið sjálfar?
„Nei, aldrei. Við vissum að þetta yrði erfiður leikur og við vorum góðar í fyrri hálfleik. Þannig við vissum að við þyrftum bara að halda áfram og berjast.“
Þið fáið nokkur tækifæri til að slíta ykkur frá Grindavík í lok leiksins en það tekst ekki. Síðan kemst Grindavík yfir þegar rétt um 7 sekúndur voru eftir og staðan kannski nokkuð svört. Þú færð síðan tvö vítaskot sem þú skorar sigurkörfurnar úr. Hvernig leið þér þegar þú fórst á vítalínuna?
„Ég viðurkenni að ég var stressuð. Ég er ekki vön að taka mikið af vítaskotum í leik. En ég vildi klára þennan leik og það var eini fókusinn.“
Hvað fer í gegnum hugann þegar þú ert með heilan leik undir tveimur skotum hjá þér ásamt tveimur stigum í pottinum?
„Ég var ekki alveg komin það langt með hugann en eina markmiðið var að setja þessi vítaskot.“
Gerðir þú ráð fyrir að þá væri sigurinn í höfn?
„Alls ekki. Við þurftum að ná a.m.k. einu stoppi í viðbót og það tókst.“
Næsti leikur er á móti Keflavík. Þær eru að koma á óvart í deildinni og eru að spila gríðarlega vel í fyrstu fjórum leikjunum. Hverjir eru möguleikar Njarðvíkur þar?
„Keflvíkingar eru bara góðir. Við þurfum að skoða þær vel ásamt því að æfa vel í vikunni,“ sagði Lára Ösp í samtali við mbl.is.