NBA-meistari með eistnakrabbamein

Serbneski körfuboltamaðurinn Nikola Topic, leikmaður NBA-meistara Oklahoma City Thunder, er með eistnakrabbamein og hefur þegar hafið lyfjameðferð vegna meinsins.
Sam Presti, framkvæmdastjóri Oklahoma City, greindi frá tíðindunum í yfirlýsingu.
Þar sagði Presti jákvæðu fréttirnar vera þær að læknar séu afar bjartsýnir þegar kemur að batahorfum Topic og að þeir vænti þess að hann muni snúa aftur á körfuboltavöllinn þegar fram líða stundir.
Topic er aðeins tvítugur og varð í sumar NBA-meistari á sínu fyrsta tímabili í deildinni. Hann gekkst undir skurðaðgerð vegna meinsins í byrjun mánaðarins og hefur ekkert komið við sögu á yfirstandandi tímabili vegna þess.