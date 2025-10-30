Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.10.2025 | 17:07

NBA-meistari með eistnakrabbamein

Nikola Topic glímir við eistnakrabbamein.
Nikola Topic glímir við eistnakrabbamein. AFP/Joshua Gateley

Serbneski körfuboltamaðurinn Nikola Topic, leikmaður NBA-meistara Oklahoma City Thunder, er með eistnakrabbamein og hefur þegar hafið lyfjameðferð vegna meinsins.

Sam Presti, framkvæmdastjóri Oklahoma City, greindi frá tíðindunum í yfirlýsingu.

Þar sagði Presti jákvæðu fréttirnar vera þær að læknar séu afar bjartsýnir þegar kemur að batahorfum Topic og að þeir vænti þess að hann muni snúa aftur á körfuboltavöllinn þegar fram líða stundir.

Topic er aðeins tvítugur og varð í sumar NBA-meistari á sínu fyrsta tímabili í deildinni. Hann gekkst undir skurðaðgerð vegna meinsins í byrjun mánaðarins og hefur ekkert komið við sögu á yfirstandandi tímabili vegna þess.

