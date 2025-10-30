Sigurkörfur á síðustu sekúndunum

Los Angeles Lakers og Memphis Grizzlies fögnuðu bæði naumum útisigrum í NBA-deildinni í körfubolta í nótt þar sem sigurkörfurnar komu á síðustu sekúndunum.
Austin Reaves var hetja Lakers sem vann Minnesota Timberwolves, 116:115. Tvær sekúndur voru eftir af leiknum þegar hann fór í skot og datt boltinn ofan í körfuna í þann mund sem leiknum lauk.
Reaves hefur leikið mjög vel á tímabilinu og hann var stigahæstur með 28 stig og þá gaf hann 16 stoðsendingar sömuleiðis. Lakers lék án Luka Doncic og LeBron James sem eru að glíma við meiðsli.
Hjá Memphis var það Ja Morant sem skoraði sigurkörfuna átta sekúndum fyrir leikslok í sigri á Phoenix Suns, 114:113. Morant skoraði 28 stig fyrir Memphis. Devin Booker gerði 32 fyrir Phoenix.
Úrslit næturinnar í NBA-körfuboltanum:
Toronto Raptors 121:139 Houston Rockets
Boston Celtics 125:105 Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons 135:116 Orlando Magic
Brooklyn Nets 112:117 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 126:113 Sacramento Kings
Dallas Mavericks 107:105 Indiana Pacers
Denver Nuggets 122:88 New Orleans Pelicans
Utah Jazz 134:136 Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves 115:116 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 113:114 Memphis Grizzlies