Valsmenn niðurlægðir á heimavelli – stórsigur KR

Grindavík er enn með fullt hús stiga á toppnum í úrvalsdeild karla í körfubolta eftir stórsigur á Val, 90:55, í 5. umferðinni á Hlíðarenda í kvöld.
Grindavík er með 10 stig á toppnum en Valur er með fjögur í áttunda sæti.
Sigur Grindvíkinga var aldrei í hættu en þeir fengu mikinn meðbyr fyrir leik því bæði Khalil Shabazz og DeAndre Kane gátu tekið þátt.
Grindavík var 16 stigum yfir í hálfleik, 43:27, og setti liðið í annan gír í þeim seinni og vann örugglega.
Shabazz skoraði 24 stig, tók sex fráköst og gaf fjórar stoðsendingar í liði Grindavíkur en Callum Lawson skoraði 13 stig og tók fimm fráköst hjá Val.
KR er aftur komið á sigurbraut eftir stórsigur á nýliðum ÍA, 109:75, í Vesturbænum.
KR er með átta stig í öðru sæti en ÍA er með fjögur í níunda.
Fyrsti leikhluti var jafn en KR-ingar náðu góðri forystu í öðrum leikhluta og voru 14 stigum yfir í hálfleik, 52:38.
Í seinni hálfleik settu KR-ingar í allt annan gír og rústuðu Skagamönnum.
Þórir Guðmundur Þorbjarnarson átti frábæran leik fyrir KR en hann skoraði 24 stig, tók átta fráköst og gaf 10 stoðsendingar. Hjá ÍA skoraði Gojko Zudzum 17 stig, tók 14 fráköst og gaf eina stoðsendingu.
Álftanes vann afar nauman sigur á Njarðvík, 93:92, eftir æsispennandi lokakafla á Álftanesi.
Álftanes er með sex stig í fjórða sæti en Njarðvík er með fjögur í því sjötta.
Álftnesingar voru með forystuna mest allan leikinn eftir fyrsta leikhluta en Njarðvík náði að koma sér inn í hann undir lokin.
Njarðvíkingar fengu tvívegis tækifæri til að komast yfir í stöðunni 93:92 en nýttu það ekki.
Haukur Helgi Pálsson skoraði 23 stig, tók fimm fráköst og gaf átta stoðsendingar í liði Álftaness en Dwayne Lautier-Ogunleye skoraði 26 stig, tók sex fráköst og gaf fjórar stoðsendingar í liði Njarðvíkur.
Þór Þorlákshöfn er enn án sigurs eftir fimm leiki en liðið tapaði fyrir Keflavík, 86:82, í Keflavík.
Þórsarar eru í ellefta sæti en Keflavík er í þriðja sæti með átta stig.
Liðin skiptust á að vera með forystuna alveg fram að síðustu stundu og fékk Þór tækifæri til að jafna metin þegar lítið var eftir. Þórsurum mistókst það þó og sigldi Keflavík sigrinum heim.
Darryl Latrell Morsell skoraði 26 stig, tók 10 fráköst og gaf fjórar stoðsendingar í liði Keflavíkur en Lazar Lugic skoraði 12 stig og var með 12 fráköst og eina stoðsendingu hjá Þór.