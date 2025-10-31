Besta byrjunin í sögunni

San Antonio Spurs vann í nótt sinn fimmta sigur í jafnmörgum leikjum í NBA-deildinni í körfuknattleik og hefur aldrei byrjað tímabil eins vel.
Spurs lagði Miami Heat á heimavelli í nótt, 107:101, en liðið hefur áður best unnið fjóra fyrstu leiki sína á tímabili, síðast árið 2017.
Þetta eru viðbrigði fyrir lið Spurs sem endaði í þrettánda sæti af fimmtán liðum í Vesturdeild NBA á síðasta tímabili.
Frakkinn Victor var í aðalhlutverki enWembanyama hann skoraði 27 stig, tók 18 fráköst, átti sex stoðsendingar og varði fimm skot.
Hann var í miklum slag við Bam Adebayo sem skoraði 31 stig fyrir Miami, tók 10 fráköst og átti þrjár stoðsendingar.
Úrslitin í nótt:
Charlotte - Orlando 107:123
Milwaukee - Golden State 120:110
Oklahoma City - Washington 127:108
San Antonio - Miami 107:101