Endurkoma Stjörnunnar eyðilögð á lokasekúndunni

Silfurlið Tindastóls vann Íslandsmeistara Stjörnunnar með minnsta mun, 96:95, í stórleik 5. umferðar úrvalsdeildar karla í körfubolta á Sauðárkróki í kvöld.
Tindastóll er kominn í þriðja sætið með átta stig en Stjarnan er í tíunda sæti með tvö. Liðin mættust einmitt í úrslitaeinvígi Íslandsmótsins í fyrra þar sem Stjarnan vann í oddaleik.
Tindastólsmenn voru töluvert betri í fyrri hálfleik og voru fimm stigum yfir eftir fyrsta leikhluta, 29:24. Í öðrum leikhluta settu Sauðkrækingar í annan gír og fóru 24 stigum yfir til búningsklefa, 63:39.
Þrátt fyrir að Tindastóll hafi komist mest 27 stigum yfir í byrjun seinni hálfleiks átti Stjarnan þó betri þriðja leikhluta, vann hann 28:15, og minnkaði muninn í ellefu stig, 78:67.
Fjórði leikhlutinn var síðan rosalegur. Stjörnumönnum tókst að jafna í tvígang og þeir komust síðan yfir þegar tvær sekúndur voru eftir, 95:94.
Tindastóll tók leikhlé og í kjölfarið fékk Sigtryggur Arnar Björnsson boltann. Seth Leday braut á honum á golfinu og Arnar fékk tvö vítaköst. Hann skoraði úr báðum sem reyndist siguratriði leiksins, 96:95.
Tindastóll heimsækir Ármann í næstu umferð en Stjarnan heimsækir Njarðvík.