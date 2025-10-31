Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.10.2025 | 21:25

Endurkoma Stjörnunnar eyðilögð á lokasekúndunni

Ægir Þór Steinarsson sækir að körfu Tindastóls og Ivan Gavrilovic …
Ægir Þór Steinarsson sækir að körfu Tindastóls og Ivan Gavrilovic verst. Ljósmynd/Jóhann Helgi
Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Silfurlið Tindastóls vann Íslandsmeistara Stjörnunnar með minnsta mun, 96:95, í stórleik 5. umferðar úrvalsdeildar karla í körfubolta á Sauðárkróki í kvöld. 

Tindastóll er kominn í þriðja sætið með átta stig en Stjarnan er í tíunda sæti með tvö. Liðin mættust einmitt í úrslitaeinvígi Íslandsmótsins í fyrra þar sem Stjarnan vann í oddaleik. 

Tindastólsmenn voru töluvert betri í fyrri hálfleik og voru fimm stigum yfir eftir fyrsta leikhluta, 29:24. Í öðrum leikhluta settu Sauðkrækingar í annan gír og fóru 24 stigum yfir til búningsklefa, 63:39. 

Dedrick Basile sækir að körfu Tindastóls í kvöld. Giannis Agravanis …
Dedrick Basile sækir að körfu Tindastóls í kvöld. Giannis Agravanis verst. Ljósmynd/Jóhann Helgi

Þrátt fyrir að Tindastóll hafi komist mest 27 stigum yfir í byrjun seinni hálfleiks átti Stjarnan þó betri þriðja leikhluta, vann hann 28:15, og minnkaði muninn í ellefu stig, 78:67.

Fjórði leikhlutinn var síðan rosalegur. Stjörnumönnum tókst að jafna í tvígang og þeir komust síðan yfir þegar tvær sekúndur voru eftir, 95:94.

Tindastóll tók leikhlé og í kjölfarið fékk Sigtryggur Arnar Björnsson boltann. Seth Leday braut á honum á golfinu og Arnar fékk tvö vítaköst. Hann skoraði úr báðum sem reyndist siguratriði leiksins, 96:95. 

Tindastóll heimsækir Ármann í næstu umferð en Stjarnan heimsækir Njarðvík. 

