ÍR-ingar sterkari en nýliðarnir

Hákon Örn Hjálmarsson úr ÍR og Bragi Guðmundsson hjá Ármanni …
Hákon Örn Hjálmarsson úr ÍR og Bragi Guðmundsson hjá Ármanni eigast við í kvöld. mbl.is/Birta Margrét

ÍR hafði betur gegn Ármanni, 96:83, á heimavelli í 5. umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í kvöld.

ÍR er með sex stig, eins og Álftanes, í 5.-6. sæti. Ármann er án stiga á botninum.

Ármann byrjaði betur og var með 25:19 forskot í hálfleik og 50:47 forskot í hálfleik. ÍR-ingar voru hins vegar mun sterkari í seinni hálfleik og unnu sannfærandi sigur.

Jacob Falko skoraði 30 stig, tók átta fráköst og gaf sjö stoðsendingar fyrir ÍR. Hákon Örn Hjálmarsson gerði 19 stig.

Bragi Guðmundsson átti stórleik fyrir ÍR og skoraði 30 stig. Lagio Grantsaan bætti við 15 stigum og 10 fráköstum.

