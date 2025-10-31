Tilfinningin góð og skrýtin

Pétur Rúnar Birgisson leikmaður Tindastóls ræddi við mbl.is eftir ótrúlegan sigur liðsins á Stjörnunni, 96:95, á heimavelli í úrvalsdeildinni í körfubolta í kvöld.
Sigtryggur Arnar Björnsson tryggði Tindastóli sigurinn í blálokin eftir að liðið tapaði niður 27 stiga forskoti.
Hvernig er líðanin eftir svona rússibana leik? Þið náið 27 stiga forskoti í byrjun síðari hálfleiks sem tapast síðan niður.
„Bara góð en þetta er samt smá skrýtið. Mér fannst við bara miklu betri en þeir en hleypum þeim inn í þetta með því að vera allof passívir og bara lélegir í seinni hálfleik en bara flott í restina og vel gert hjá Arnari að klára þetta á vítalínunni.“
Hvað var að ganga vel hjá ykkur þegar þið náðuð þessu góðu forskoti? Hvað var að skapa það?
„Við vorum bara áræðnir þegar við fengum sjénsa og tókum yfirleitt bara fyrsta færið og hittum vel úr þristum sem bjó til þessa forystu. Svo gerðum við bara vel í vörninni og náðum miklu fleiri stoppum á þá og náðum í kjölfarið að hlaupa á þá.
Það snerist svo eiginlega við í síðari hálfleik þar sem þeir stoppuðu okkur trekk í trekk og mér fannst eiginlega allan seinni hálfleikinn þeir ná alltaf hraðri sókn og það skapaði aðeins meiri usla hjá okkur. Það er eitthvað sem við þurfum að laga.“
Hvað var uppleggið fyrir leikinn hjá ykkur?
„Kannski ekki eitthvað öðruvísi en gegn öðrum liðum, en þeir eru náttúrulega með fínt lið og við ætluðum okkur að gera vel og við breyttum aðeins til í varnarleiknum. Við ætluðum ekki að leyfa þeim að hlaupa á okkur sem við gerðum alls ekki vel í seinni hálfleik. Annars var þetta voða svipað og við höfum verið að gera í haust. Við höldum svo bara áfram að reyna að bæta okkur.“
Hvernig var síðasta sóknin, var hún teiknuð upp fyrir Arnar?
„Þetta var svona teiknað upp fyrir Arnar eða Drungilas og ég sá tækifæri að koma boltanum á Arnar sem var opinn og sem betur fer fyrir mig og okkur þá fékk hann dæmda villu og við fengum tvö skot sem hann kláraði af öryggi,“ sagði Pétur.