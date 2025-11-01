44 stig í naumum sigri KR

KR hafði betur gegn Val, 100:93, í bráðskemmtilegum leik í 6. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta á Hlíðarenda í kvöld. KR er því með fimm sigra í sex leikjum á meðan Valur hefur unnið fjóra og nú tapað tveimur.
Molly Kaiser fór gjörsamlega á kostum í kvöld þar sem hún skoraði 44 stig, tók fjögur fráköst og gaf þrjár stoðsendingar og tryggði KR sigurinn í kvöld. Rebekka Rut Steingrímsdóttir átti einnig frábæran leik þar sem hún skoraði 27 stig.
Stigahæst í liði Valskvenna var hún Reshawna Rosie Stone sem skoraði 26 stig.
Grindavík hafði betur gegn Tindastól, 82:68, í Grindavík í kvöld. Grindavík kemur sér því í fyrsta sæti deildarinnar ásamt Njarðvík með fimm sigra í sex leikjum.
Ellen Nystrom átti frábæran leik fyrir Grindavík er hún skoraði 26 stig, tók sjö fráköst og gaf 11 stoðsendingar. Madison Anne Sutton var atkvæðamest í liði Tindastóls þar sem hún skoraði 19 stig og tók þrettán fráköst að auki.
Haukar fóru einnig létt með Ármann, 92:75, í Laugardalnum. Haukar eru því með fjóra sigra og tvö töp í sex leikjum á meðan Ármann hefur aðeins unnið einn leik.
Haukakonan Krystal-Jade Freeman átti stórkostlegan leik er hún skoraði 25 stig, tók 12 fráköst og gaf tvær stoðsendingar. Ásamt því var hún með tvo stolna bolta og eitt varið skot.
Nabaweeyah Ayomide Mcgill var stigahæst í liði Ármanns þar sem hún skoraði 21 stig.