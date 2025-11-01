Doncic magnaður í Memphis

Los Angeles Lakers vann sinn fjórða leik af sex er liðið sigraði Memphis Grizzlies á útivelli, 117:112, í NBA-deildinni í körfubolta í nótt.
Slóvenska stórstjarnan Luka Doncic átti afar góðan leik, skoraði 44 stig og tók 12 fráköst. Austin Reaves kom næstur með 21 stig. Enginn skoraði meira en 16 stig fyrir Memphis.
Boston Celtics varð fyrsta liðið til að sigra Philadelphia er liðin mættust í spennuleik á heimavelli síðarnefnda liðsins. Urðu lokatölur 109:108. Jaylen Brown skoraði 32 stig fyrir Boston.
Úrslit næturinnar í deildinni:
Indiana Pacers 108:128 Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers 108:109 Boston Celtics
Cleveland Cavaliers 101:112 Toronto Raptors
Chicago Bulls 135:125 New York Knicks
Memphis Grizzlies 112:117 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 118:96 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 109:107 Denver Nuggets
Los Angeles Clippers 126:124 New Orleans Pelicans