Hörður Axel Vilhjálmsson var svekktur með tap Keflavíkur á móti Njarðvík í 6. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í dag. Leikurinn var allan tímann í járnum en að lokum tókst Njarðvíkingum að landa sigrinum. Hörður Axel hafði þetta að segja um niðurstöðu leiksins:
„Litlir hlutir sem gera það að verkum að Njarðvík nær forskoti og ná leiknum á sitt tempó. Við vorum kannski aðeins að flýta okkur of mikið sóknarlega á tímabili. Þetta bara lenti ekki okkar megin í kvöld.“
Keflavíkurliðið hefur yfirleitt notið þess að vera í þeirri stöðu að leikirnir séu í járnum, sérstaklega á sínum heimavelli, og yfirleitt unnið þá. En ef við skoðum 4. leikhlutann þá er Keishana Washington ykkar langbesti leikmaður. Vantaði framlag frá fleiri leikmönnum í lokin?
„Nei, við erum með heilt lið og þær voru að spila uppi á Washington. Við skorum sem lið. Það er ekki einstaklingurinn sem skorar heldur liðið sem skorar þegar boltinn fer ofan í. Mér er alveg sama hver það er sem setur stigin á meðan við skorum fleiri stig en hitt liðið, sem var því miður ekki raunin í dag.“
Keflavík er með 6 stig eftir 6 umferðir. Er liðið á þeim stað sem þú bjóst við í dag?
„Auðvitað hefðum við viljað vera komin með fleiri sigra. Við erum aðallega að spá í frammistöðu akkúrat núna. Í kvöld var þetta hörkuframmistaða hjá mínu liði sem við munum byggja á þó að við höfum tapað leiknum. Auðvitað vill maður vinna alla leiki og við munum gera betur.“
Gat þetta samt ekki dottið báðum megin í dag í ljósi þess að þetta er nágrannaslagur sem iðulega er mjög jafn?
„Jú, þetta er bara eitt skot til eða frá og þeir sem hitta komast í þá stöðu að geta drepið tímann á meðan hitt liðið þarf að skjóta fljótt til að minnka muninn og þá annaðhvort fer munurinn upp eða niður og því miður fór munurinn upp hjá þeim í dag,“ sagði Hörður Axel í samtali við mbl.is.