Endurkomusigur Stjörnunnar í botnslagnum

Diljá Ögn Lárusdóttir spilaði vel fyrir Stjörnuna.
Diljá Ögn Lárusdóttir spilaði vel fyrir Stjörnuna. mbl.is/Hákon

Stjarnan vann sinn annan sigur á tímabilinu í úrvalsdeild kvenna í körfubolta er liðið lagði Hamar/Þór, 85:81, í botnslag í Hveragerði í dag.

Stjarnan fór upp fyrir Ármann og Tindastól með sigrinum og er nú í sjöunda sæti með tvö stig. Hamar/Þór er enn á botninum og án stiga.

Hamar/Þór náði tólf stiga forskoti í þriðja leikhluta en Stjörnukonur neituðu að gefast upp, jöfnuðu og komust yfir í fjórða leikhluta og unnu eftir spennandi lokasekúndur.

Diljá Ögn Lárusdóttir skoraði 27 stig fyrir Stjörnuna og Eva Wium Elíasdóttir gerði 15 stig. Jovana Markovic skoraði 23 stig og tók ellefu fráköst fyrir Hamar/Þór. Mariana Duran gerði 20 stig og tók 10 fráköst.

