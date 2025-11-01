Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.11.2025 | 8:00

Gamla ljósmyndin: Bikarinn í Smárann

mbl.is/Kristinn Ingvarsson

Tengdar fréttir

Gamla ljósmyndin

Gamla ljósmyndin: Keppti fimm sinnum á HM

» Fleiri tengdar fréttir

Íþrótta­deild Morg­un­blaðsins og mbl.is held­ur áfram að gramsa í mynda­safni Morg­un­blaðsins og birta á mbl.is á laug­ar­dög­um. 

Gamla ljósmyndin: Sandgrasið
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Sandgrasið

Breiðablik varð Íslandsmeistari kvenna í körfuknattleik í fyrsta skipti keppnistímabilið 1994-1995 og vakti það töluverða athygli á sínum tíma en Keflavík hafði unnið Íslandsmótið þrjú ár í röð. Blikum hefur ekki tekist að endurtaka leikinn. 

Ferskir vindar blésu í félaginu á þessum tíma en í nóvember árið 1994 var Íþróttahúsið Smárinn vígt á svæði Breiðabliks í Kópavoginum. Kvennalið félagsins í knattspyrnu hafði verið sigursælt. Sigurinn í körfunni kom nokkuð á óvart en liðið var reyndar mjög vel mannað. 

Á meðfylgjandi mynd er Keflvíkingurinn Olga Færseth með boltann en hún lék á þessum tíma með Breiðabliki bæði í körfunni og knattspyrnunni þar sem hún var fastamaður í landsliðinu. Sumarið áður eða 1994 varð hún Íslandsmeistari með Breiðabliki í knattspyrnunni. 

Gamla ljósmyndin: Algeng sjón
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Algeng sjón

Olga varð Íslandsmeistari í körfuknattleik fjögur ár í röð því hún var einmitt í Keflavíkurliðinu sem sigraði 1992-1994. Árið 1994 varð hún raunar Íslands- og bikarmeistari í báðum greinum. Með Keflavík í körfunni og Breiðabliki í sparkinu. 

Olga sagði í viðtali á RÚV árið 2018 að henni hafi þótt skemmtilegra að vera á körfuboltavellinum en fótboltavellinum þótt hún hafi valið sumaríþróttina fram yfir vetraríþróttina eftir að hafa slitið krossband. 

Gamla ljósmyndin: Formaðurinn
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Formaðurinn

Á myndinni er einnig Hanna Björg Kjartansdóttir samherji Olgu sem varð Íslandsmeistari þrjú ár í röð 1993-1995 með Keflavík og Breiðabliki. Hanna lék einnig knattspyrnu samhliða eins og Olga. 

Það gerði einnig KR-ingurinn á myndinni Sara Smart. Sumarið eftir að þessi mynd er tekin léku hún og Olga saman með KR í knattspyrnunni. Myndina tók Kristinn Ingvarsson keppnistímabilið 1994-1995 eða þegar Breiðablik varð meistari. 

Olga Færseth lék 16 A-landsleiki í körfuknattleik og 54 A-landsleiki í knattspyrnu og skoraði 14 mörk.

Gamla ljósmyndin: Mörg hundruð landsleikja mynd
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Mörg hundruð landsleikja mynd

Tengdar fréttir

Gamla ljósmyndin

Gamla ljósmyndin: Keppti fimm sinnum á HM

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Hringveginum lokað á tveimur stöðum Sér ekki hvernig dæmið á að ganga upp Með áhyggjur af mikilli hálku: Yfir 20 slasast Bandaríkin gætu gert árás á hverri stundu
Fleira áhugavert
Stöðvaður með 40 sm þykkan snjó á framrúðunni Huga að framboði Ráðherra krefst skýringa og gagna um Intra án tafar Skjálftinn reyndist stærri: Stærsti frá goslokum
Loka