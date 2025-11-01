Gamla ljósmyndin: Bikarinn í Smárann

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Breiðablik varð Íslandsmeistari kvenna í körfuknattleik í fyrsta skipti keppnistímabilið 1994-1995 og vakti það töluverða athygli á sínum tíma en Keflavík hafði unnið Íslandsmótið þrjú ár í röð. Blikum hefur ekki tekist að endurtaka leikinn.
Ferskir vindar blésu í félaginu á þessum tíma en í nóvember árið 1994 var Íþróttahúsið Smárinn vígt á svæði Breiðabliks í Kópavoginum. Kvennalið félagsins í knattspyrnu hafði verið sigursælt. Sigurinn í körfunni kom nokkuð á óvart en liðið var reyndar mjög vel mannað.
Á meðfylgjandi mynd er Keflvíkingurinn Olga Færseth með boltann en hún lék á þessum tíma með Breiðabliki bæði í körfunni og knattspyrnunni þar sem hún var fastamaður í landsliðinu. Sumarið áður eða 1994 varð hún Íslandsmeistari með Breiðabliki í knattspyrnunni.
Olga varð Íslandsmeistari í körfuknattleik fjögur ár í röð því hún var einmitt í Keflavíkurliðinu sem sigraði 1992-1994. Árið 1994 varð hún raunar Íslands- og bikarmeistari í báðum greinum. Með Keflavík í körfunni og Breiðabliki í sparkinu.
Olga sagði í viðtali á RÚV árið 2018 að henni hafi þótt skemmtilegra að vera á körfuboltavellinum en fótboltavellinum þótt hún hafi valið sumaríþróttina fram yfir vetraríþróttina eftir að hafa slitið krossband.
Á myndinni er einnig Hanna Björg Kjartansdóttir samherji Olgu sem varð Íslandsmeistari þrjú ár í röð 1993-1995 með Keflavík og Breiðabliki. Hanna lék einnig knattspyrnu samhliða eins og Olga.
Það gerði einnig KR-ingurinn á myndinni Sara Smart. Sumarið eftir að þessi mynd er tekin léku hún og Olga saman með KR í knattspyrnunni. Myndina tók Kristinn Ingvarsson keppnistímabilið 1994-1995 eða þegar Breiðablik varð meistari.
Olga Færseth lék 16 A-landsleiki í körfuknattleik og 54 A-landsleiki í knattspyrnu og skoraði 14 mörk.