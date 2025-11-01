Njarðvíkingar með montréttinn eftir sigur á Keflavík

Það var Suðurnesjaslagur í 6. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í Keflavík í dag þegar bikarmeistarar Njarðvíkur unnu Keflavík, 102:93, . Eftir leikinn er Njarðvík á toppi deildarinnar með 10 stig en Keflavík er neðar í deildinni með 6 stig.
Fyrsti leikhlutinn var hnífjafn og skiptust liðin bókstaflega á að vera yfir og var munurinn oftast 2-3 stig. Sara Rún Hinriksdóttir lék á eldi í leikhlutanum og skoraði 16 stig í honum. Njarðvíkingar komust 5 stigum yfir þegar lítið var eftir en Keflvíkingum tókst að saxa það forskot niður í eitt stig í stöðunni 26:25 fyrir Njarðvík og gaf áhlaup Keflavíkurkvenna góð fyrirheit um annan leikhluta.
Annar leikhluti var einnig í járnum en Keflvíkingum tókst að komast fljótlega í bílstjórasætið og leiða leikinn. Náðu liðin aldrei að slíta sig hvort frá öðru fyrr en alveg í lokin þegar stór skot duttu hjá Keflvíkingum sem náðu 7 stiga forskoti í stöðunni 56:49 sem reyndust hálfleikstölur.
Sara Rún Hinriksdóttir skoraði 18 stig í fyrri hálfleik fyrir Keflavík. Keishana Washington tók 4 fráköst og gaf 6 stoðsendingar.
Paulina Hersler skoraði 16 stig fyrir Njarðvík í fyrri hálfleik. Danielle Victoria Rodriguez tók 7 fráköst og gaf Brittany Dinkins 3 stoðsendingar.
Keflvíkingar náðu 9 stiga forskoti í byrjun þriðja leikhluta í stöðunni 60:51 og virtist liðið leika á alls oddi. Njarðvíkingar gáfust ekki upp og jöfnuðu í stöðunni 60:60. Þá kom annað áhlaup Keflvíkinga sem skilaði þeim í 4 stiga forskot í stöðunni 66:62.
Keflavíkurkonur héldu áfram að leiða með örfáum stigum í leikhlutanum og tókst alltaf að setja svokölluð hetjuskot sem færðu þeim smá forskot. Fór svo að Keflavík var 4 stigum yfir eftir þriðja leikhlutann í stöðunni 81:77 fyrir Keflavík.
Njarðvíkingar jöfnuðu leikinn í fjórða leikhluta í stöðunni 81:81. Njarðvík komst síðan yfir með fallegri layup körfu frá Láru Ösp Ásgeirsdóttur. Keflavík jafnaði leikinn en þá setti Hulda María Agnarsdóttir þriggja stiga körfu. Njarðvík náði síðan 5 stiga forskoti í stöðunni 90:85 fyrir Njarðvík og þá tók Hörður Axel þjálfari Keflavíkur leikhlé til að undirbúa stórt áhlaup hjá Keflavík.
Hulda María Agnarsdóttir setti annan þrist sinn í fjórða leikhluta og kom Njarðvík í 93:85 þegar rúmar 3 mínútur voru eftir. Keflavík náði frábæru áhlaupi og minnkaði muninn niður í 4 stig í stöðunni 97:93 fyrir Njarðvík. Þá setti Danielle Rodriguez niður tvö vítaskot og kom Njarðvík 99:93 yfir þegar 26,9 sekúndur voru eftir sem er nægur tími til að vinna upp slíkan mun.
Njarðvík vann boltann í næstu sókn Keflavíkur og mótmælti Hörður Axel dómurunum sem voru arfaslakir í dag. Fengu Njarðvíkingar dæmda tæknivillu og kom Danielle Njarðvík 100:93 yfir með vítaskotinu. Í kjölfarið var brotið á Brittany Dinkins sem setti niður bæði vítaskot sín og kom Njarðvík 9 stigum yfir í stöðunni 102:93. Voru það lokatölur leiksins.
Keishana Washington skoraði 30 stig fyrir Keflavík og gaf hún einnig 11 stoðsendingar. Anna Lára Vignisdóttir tók 6 fráköst.
Brittany Dinkins skoraði 34 stig fyrir Njarðvík. Danielle Victoria Rodriguez gaf 7 stoðsendingar og tók 13 fráköst.
