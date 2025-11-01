„Góðir sprettir varnarlega í fjórða leikhluta skila okkur þessum sigri í lokin. Hrós fyrir Keflavík sem spilaði frábæran sóknarleik og gerði okkur mjög erfitt fyrir,“ sagði Einar Árni Jóhannsson þjálfari Njarðvíkur eftir 9 stiga sigur á Keflavík í 6. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í dag.
Einar hélt síðan áfram:
„Ég er ánægður með hvað okkur tókst að loka á Söru Rún í seinni hálfleik. Hún var með 18 stig í fyrri hálfleik en 5 í þeim seinni. Anna Ingunn er með 9 í fyrri hálfleik en 3 í seinni. Það var Keishana Washington sem reyndist okkur erfið í seinni hálfleik. En á sama tíma er ég mjög ánægður með sóknarleik okkar meira og minna allan leikinn.
Við töluðum um það í hálfleik að okkur vantaði nokkur varnarstopp til að skilja liðin að og það kom í fjórða leikhluta og þetta er bara ofboðslega sætt.“
Þetta virtist ætla að stefna í Keflavíkursigur þar sem það var alltaf einhver neisti hjá þeim sem stefndi í að verða að einhverjum stórum eldi. Hafa mörg lið brotnað hér á þeirra heimavelli í þeirri stuðu. Það gerðu Njarðvíkingar ekki?
Já, það er bara ofboðsleg trú í okkar liði. Auðvitað erum við ekki með sama lið og í fyrra en við teljum okkur vera bara þéttari ef eitthvað er. Auðvitað vantaði Helenu í dag og það munar um minna.Við vorum með trú allan tímann. Það var aldrei einhver haus niður eða svekkelsi. Við erum á einhverjum umrótartímum og Keflavík er algjört powehouse í íslenskum körfubolta sem Njarðvíkingar höfðu aldrei unnið tvisvar sinnum í röð þangað til á síðasta tímabili.
Það er mikil trú í okkar liði þegar við mætum þeim án þess að vera hrokafullur og við höfum verið að ná góðum leikjum gegn þeim. En við vitum sem er að við þurfum að spila gríðarlega vel gegn þeim til að ná fram sigri og sérstaklega hér á þeirra heimavelli.“
Næsti leikur Njarðvíkur er gegn Hamri. Það er þriðji leikurinn á viku. Verða þínir leikmenn ekkert þreyttir?
„Það má alveg reikna með því. Ég nota samt þá lýsingu oft að þær séu vélar. Það er ótrúlegt hvað þær eru duglegar og þær hugsa vel um sig. Auðvitað reyndi ég mikið á mína atvinnumenn í dag og sérstaklega Paulinu sem gat ekki spilað í dag. En allt liðið var hrikalega öflugt í dag og þær krafsa sig í gegnum næsta leik á viljanum.“
Verður Helena með í næsta leik?
„Það er ómögulegt að segja. Hún fékk höfuðhögg um daginn og það verða engir sénsar teknir þar. Við skoðum stöðuna bara frá degi til dags og auðvitað er hún grautfúl að hafa ekki getað spilað gegn Grindavík og svo núna Keflavík. En við verðum bara að sjá hvað setur,“ sagði Einar Árni í samtali við mbl.is.