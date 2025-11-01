Tryggvi atkvæðamestur á Spáni

Tryggvi Snær Hlinason átti heldur betur góðan leik í naumu tapi Bilbao gegn Manresa, 79:77, í 5. umferð efstu deildar Spánar í körfubolta í kvöld. Tryggvi og félagar hans í Bilbao eru því í 12. sæti deildarinnar þar sem liðið hefur unnið tvo leiki og tapað þremur.
Manresa var með yfirhöndina allt að fjórða leikhluta þegar Bilbao náði loksins forystunni. Bilbao var því yfir allan fjórða leikhlutann en missti síðan forystuna á síðustu sekúndunum og þurfti því að sætta sig við naumt tap.
Tryggvi Snær var atkvæðamestur í kvöld þar sem hann skoraði 11 stig, tók 13 fráköst og gaf þrjár stoðsendingar.