Boston skellt á heimavelli

Alperen Sengun átti góðan leik fyrir Houston.
Houston Rockets fór auðveldlega með Boston Celtics, 128:101, í bandarísku NBA-deildinni í körfubolta í Boston í nótt. 

Þetta var þriðji sigur Houston í röð en liðið tapaði fyrstu tveimur leikjunum. Boston er með þrjá sigra og fjögur töp. 

Alperen Sengun var atkvæðamestur hjá Houston með 16 stig, tíu fráköst og níu stoðsendingar. Hjá Boston skoraði Baylor Scheierman 17 stig. 

Cunningham í stuði

Cade Cunningham átti frábæran leik þegar Detroit Pistons sigraði Dallas Mavericks, 122:110, í  nótt. 

Cunningham skoraði 21 stig, tók sex fráköst og gaf heilar 18 stoðsendingar í mikilvægum sigri liðsins. Hjá Dallas skoraði D'Angelo Russell 31 stig, tók sjö fráköst og gaf þrjár stoðsendingar. 

Detroit er með fjóra sigra og tvö töp en Dallas er með tvö töp og fjóra sigra. 

Önnur úrslit:

Indiana Pacers 114:109 Golden State Warriors
Milwaukee Bucks 133:135 Sacramento Kings
Charlotte Hornets 105:122 Minnesota Timberwolves 
Washington Wizards 94:125 Orlando Magic

