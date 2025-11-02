Íþróttir | Körfubolti | mbl | 2.11.2025 | 18:50

Sendur heim af Skaganum

Darnell Cowart er farinn frá ÍA.
Darnell Cowart er farinn frá ÍA. Ljósmynd/ÍA

Skagamenn hafa sent Bandaríkjamanninn Darnell Cowart heim og hann hefur því leikið sinn síðasta leik fyrir félagið en ÍA tilkynnti þetta á facebook síðu sinni í kvöld. 

Cowart var með 18,8 stig, 6,8 fráköst og 3,4 stoðsendingar að meðaltali í leik fyrir ÍA það sem af er leiktíðinni.

Líklegt má telja að ÍA leiti að nýjum leikmanni í hans stað en Cowart lék í stöðu miðherja.

Cowart lék áður með Memphis Hustle í varaliðadeild NBA, KB Peje frá Kósóvó, LEB Silver á Spáni og háskólaliði Murray State í Bandaríkjunum.

mbl.is
