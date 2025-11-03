Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.11.2025 | 12:32

Bikarmeistararnir mæta Íslandsmeisturunum

Þóra Kristín Jónsdóttir og Helena Rafnsdóttir í leik Hauka og …
Þóra Kristín Jónsdóttir og Helena Rafnsdóttir í leik Hauka og Njarðvíkur, sem mætast í 16-liða úrslitum.

Þrír úrvalsdeildarslagir munu fara fram í 16-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í körfuknattleik, en dregið var í íþróttamiðstöðinni í Laugardal í hádeginu í dag.

Bikarmeistarar Njarðvíkur mæta Íslandsmeisturum Hauka í stórslag, Grindavík mætir Stjörnunni og Valur og Keflavík etja kappi.

Að minnsta kosti eitt lið úr fyrstu deild mun svo fara áfram í átta liða úrslit þar sem Aþena og Selfoss drógust saman.

Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram 13. - 14. desember.

Drátturinn í heild sinni:

Tindastóll - Þór Akureyri
Grindavík - Stjarnan
ÍR - Ármann
Njarðvík - Haukar
KR - Snæfell
Fjölnir - Hamar/Þór
Valur - Keflavík
Aþena - Selfoss

