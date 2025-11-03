Bikarmeistararnir mæta Íslandsmeisturunum

Þrír úrvalsdeildarslagir munu fara fram í 16-liða úrslitum bikarkeppni kvenna í körfuknattleik, en dregið var í íþróttamiðstöðinni í Laugardal í hádeginu í dag.
Bikarmeistarar Njarðvíkur mæta Íslandsmeisturum Hauka í stórslag, Grindavík mætir Stjörnunni og Valur og Keflavík etja kappi.
Að minnsta kosti eitt lið úr fyrstu deild mun svo fara áfram í átta liða úrslit þar sem Aþena og Selfoss drógust saman.
Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram 13. - 14. desember.
Drátturinn í heild sinni:
Tindastóll - Þór Akureyri
Grindavík - Stjarnan
ÍR - Ármann
Njarðvík - Haukar
KR - Snæfell
Fjölnir - Hamar/Þór
Valur - Keflavík
Aþena - Selfoss