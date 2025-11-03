Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.11.2025 | 9:50 | Uppfært 10:08

Doncic í essinu sínu

Luka Doncic er illviðráðanlegur.
Slóveninn Luka Doncic fór fyrir Los Angeles Lakers þegar liðið vann góðan sigur á Miami Heat, 130:120, í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.

Doncic var með þrefalda tvennu þegar hann skoraði 29 stig, tók 11 fráköst, gaf tíu stoðsendingar og var með þrjá stolna bolta.

Stigahæstur í leiknum var Jaime Jaquez yngri með 31 stig og átta fráköst fyrir Miami.

Ekkert fær meistarana stöðvað

Shai Gilgeous-Alexander átti einu sinni sem áður stórleik fyrir NBA-meistara Oklahoma City Thunder þegar liðið vann sinn sjöunda sigur í jafnmörgum leikjum á tímabilinu.

Oklahoma City vann þá New Orleans Pelicans 137:106. New Orleans hefur tapað öllum sex leikjum sínum á tímabilinu.

Gilgeous-Alexander var stigahæstur í leiknum með 30 stig og sjö stoðsendingar.

San Antonio Spurs tapaði þá sínum fyrsta leik á tímabilinu í sjötta leiknum þegar liðið heimsótti Phoenix Suns, sem vann leikinn 130:118.

Devin Booker lét vel til sín taka og var stigahæstur í leiknum með 28 stig fyrir Phoenix auk þess sem hann gaf 13 stoðsendingar.

Stephon Castle fór fyrir San Antonio með 26 stig og sjö fráköst.

