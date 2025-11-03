Íþróttir | Körfubolti | mbl | 3.11.2025 | 12:23

Fjórir úrvalsdeildarslagir í 16-liða úrslitum

Ægir Þór Steinarsson og Tómas Þórður Hilmarsson í baráttunni í …
Ægir Þór Steinarsson og Tómas Þórður Hilmarsson í baráttunni í leik Stjörnunnar og Álftaness, sem mætast í 16-liða úrslitum. mbl.is/Hákon

Fjórir úrvalsdeildarslagir munu fara fram í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í körfuknattleik. Dregið var í íþróttamiðstöðinni í Laugardal í hádeginu í dag.

Þeir eru viðureignir Vals og ÍR, Grindavíkur og Ármanns, Stjörnunnar og Álftaness auk ÍA og Keflavíkur.

Tveir fyrstu deildar slagir fara þá fram, á milli Snæfells og KV og Breiðabliks og Hauka, sem þýðir að allavega tvö fyrstu deildar lið munu komast áfram í átta liða úrslit.

Leikirnir í 16-liða úrslitum munu fara fram 14. - 15. desember.

Drátturinn í heild sinni:

KR - Fjölnir
Valur - ÍR
Snæfell - KV
Grindavík - Ármann
Stjarnan - Álftanes
Breiðablik - Haukar
ÍA - Keflavík
Tindastóll - Hamar

mbl.is
