Fjórir úrvalsdeildarslagir í 16-liða úrslitum

Fjórir úrvalsdeildarslagir munu fara fram í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í körfuknattleik. Dregið var í íþróttamiðstöðinni í Laugardal í hádeginu í dag.
Þeir eru viðureignir Vals og ÍR, Grindavíkur og Ármanns, Stjörnunnar og Álftaness auk ÍA og Keflavíkur.
Tveir fyrstu deildar slagir fara þá fram, á milli Snæfells og KV og Breiðabliks og Hauka, sem þýðir að allavega tvö fyrstu deildar lið munu komast áfram í átta liða úrslit.
Leikirnir í 16-liða úrslitum munu fara fram 14. - 15. desember.
Drátturinn í heild sinni:
KR - Fjölnir
Valur - ÍR
Snæfell - KV
Grindavík - Ármann
Stjarnan - Álftanes
Breiðablik - Haukar
ÍA - Keflavík
Tindastóll - Hamar