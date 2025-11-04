Gott kvöld fyrir Suðurnesin

Keflavík og Njarðvík unnu örugga sigra í 7. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld. Njarðvík er í toppsætinu með tólf stig eftir heimasigur á botnliði Hamars/Þórs, sem er stigalaust, í Njarðvík, 88:61.
Njarðvíkingar voru með undirtökin allan tímann og var staðan í hálfleik 41:27.
Paulina Hersler skoraði 20 stig fyrir Njarðvík og þær Daníelle Rodríguez og Lára Ösp Ásgeirsdóttir gerðu 15 hvor. Mariana Durán skoraði 22 stig fyrir Hamar/Þór og Jovana Markovic 17.
Keflavík gerði góða ferð á Skagafjörð og sigraði Tindastól, 96:88. Keflavík er með átta stig eins og Valur og Haukar í 4.-6. sæti. Tindastóll er með tvö stig eins og Ármann.
Keflvíkingar voru sterkari í fyrsta og þriðja leikhlutanum í kvöld og það dugði til sigurs. Sara Rún Hinriksdóttir og Thelma Dís Ágústsdóttir skoruðu 23 stig hvor fyrir Keflavík.
Madison Sutton átti stórleik fyrir Tindastól, skoraði 31 stig, tók 20 fráköst og gaf 10 stoðsendingar. Marta Hermida bætti við 26 stigum.