Jókerinn illviðráðanlegur

Serbinn Nikola Jokic átti, eins og hans er von og vísa, stórleik fyrir Denver Nuggets þegar liðið vann góðan sigur á Sacramento Kings, 130:124, í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.
Jokic, eða Jókerinn eins og hann er jafnan kallaður, var stigahæstur í leiknum með 34 stig. Auk þess tók hann sjö fráköst, gaf 14 stoðsendingar, stal boltanum fjórum sinnum og varði tvö skot.
Christian Braun bætti við 21 stigi og Aaron Gordon var með 20 stig og sjö fráköst.
Hjá Sacramento var reynsluboltinn Russell Westbrook stigahæstur með 26 stig, tólf fráköst og sex stoðsendingar. Domantas Sabonis skoraði 13 stig og tók ein 17 fráköst.
Deandre Ayton fór fyrir LA Lakers þegar liðið vann Portland Trail Blazers, 123:115. Ayton skoraði 29 stig og tók tíu fráköst en skammt undan var Rui Hachimura með 28 stig.
Nick Smith yngri bætti svo við 25 stigum og sex stoðsendingum af bekknum en Lakers var án Luka Doncic og LeBron James í leiknum.
Stigahæstur í leiknum var hins vegar Ísraelinn Deni Avdija með 33 stig og sex fráköst.
Úrslit næturinnar:
Denver – Sacramento 130:124
Portland – LA Lakers 115:123
New York – Washington 119:102
Houston – Dallas 110:102
Boston – Utah 103:105
Indiana – Milwaukee 115:117
Memphis – Detroit 106:114
LA Clippers – Miami 119:120
Brooklyn – Minnesota 109:125