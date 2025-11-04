Íþróttir | Körfubolti | mbl | 4.11.2025 | 19:49

Þriðji sigur Stjörnunnar í röð

Heiðrún Björg Hlynsdóttir úr Stjörnunni sækir á Jóníu Þórdísi Karlsdóttur …
Heiðrún Björg Hlynsdóttir úr Stjörnunni sækir á Jóníu Þórdísi Karlsdóttur hjá Ármanni í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Stjarnan vann sinn þriðja sigur í röð í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í kvöld er liðið lagði nýliða Ármanns á heimavelli, 103:81.

Stjarnan fór upp í sex stig og upp að hlið Keflavíkur í sjötta sæti með sigrinum. Ármann er með tvö stig í níunda sæti.

Stjörnukonur voru sterkari allan leikinn í kvöld og var staðan í hálfleik 55:36. Voru gestirnir í Ármanni ekki líklegir til að jafna í seinni hálfleik.

Diljá Ögn Lárusdóttir skoraði 29 stig fyrir Stjörnuna og Berglind Katla Hlynsdóttir gerði 18.

Khiana Johnson skoraði 20 fyrir Ármann og Dzana Crnac kom næst með 18.

