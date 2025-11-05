Körfuboltamaðurinn Kristófer Acox setti inn forvitnilega færslu á Instagramaðgangi sínum í gær þar sem hann vísar til umfjöllunar um sig að undanförnu.
Kristófer hefur meira verið til umfjöllunar vegna þess sem hann aðhefst utan vallar en innan og skrifaði einfaldlega:
„Síðustu mánuðir hjá glæpamanninum Kristófer Acox.“
Í fjölmiðlum hefur meðal annars verið fjallað um ákvörðun hans að auglýsa fyrir veðmálasíðuna Coolbet, sem er ólögleg hér á landi, og að Kristófer sé ekki inni í myndinni hjá íslenska landsliðinu vegna ummæla sem hann lét falla í Dagmálum Morgunblaðsins.
Færsluna má sjá hér:
