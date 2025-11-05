Íþróttir | Körfubolti | mbl | 5.11.2025 | 12:00

„Síðustu mánuðir hjá glæpamanninum Kristófer Acox“

Kristófer Acox í leik með Val.
Kristófer Acox í leik með Val. mbl.is/Karítas

Körfuboltamaðurinn Kristófer Acox setti inn forvitnilega færslu á Instagramaðgangi sínum í gær þar sem hann vísar til umfjöllunar um sig að undanförnu.

Kristófer hefur meira verið til umfjöllunar vegna þess sem hann aðhefst utan vallar en innan og skrifaði einfaldlega:

„Síðustu mánuðir hjá glæpamanninum Kristófer Acox.“

„Síðast þegar ég svaraði var mér hent úr landsliðinu“
„Síðast þegar ég svaraði var mér hent úr landsliðinu“

Í fjölmiðlum hefur meðal annars verið fjallað um ákvörðun hans að auglýsa fyrir veðmálasíðuna Coolbet, sem er ólögleg hér á landi, og að Kristófer sé ekki inni í myndinni hjá íslenska landsliðinu vegna ummæla sem hann lét falla í Dagmálum Morgunblaðsins.

Færsluna má sjá hér:

