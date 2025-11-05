Valur valtaði yfir meistarana – Grindavík á toppinn

Valur gerði sér lítið fyrir og valtaði yfir Íslandsmeistara Hauka, 101:63, á útivelli í 7. umferð úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld.
Valur var með mikla yfirburði allan leikinn og var staðan í hálfleik 58:30. Valsliðið hélt svo áfram að bæta í forskotið í seinni hálfleik. Valur er í 3.-4. sæti með tíu stig. Haukar eru í sjötta sæti með átta.
Reshawna Stone og Alyssa Cerino skoruðu 25 stig hvor fyrir Val. Krystal-Jade Freeman gerði 24 fyrir Hauka.
Grindavík fór upp að hlið toppliðs Njarðvíkur með útisigri á KR, 85:68. KR er með Val í 3.-4. sæti.
Grindavík var með 44:35 forskot í seinni hálfleik og gekk svo endanlega frá leiknum með góðum fjórða leikhluta.
Abby Beeman skoraði 35 stig fyrir Grindavík og Ellan Nyström gerði 23 stig. Rebekka Rut Steingrímsdóttir skoraði 21 fyrir KR.