Banninu aflétt og mega mæta Íslandi

Alþjóða körfuknattleikssambandið, FIBA, hefur aflétt keppnisbanni karlalandsliðs Bretlands og má liðið því mæta því íslenska í undankeppni HM í Laugardalshöll 30. nóvember næstkomandi.
Bretar voru úrskurðaðir í bann eftir að körfuknattleikssamband Bretlands samþykkti að stofna nýja deild undir handleiðslu bandaríska auðmannsins Marshall Glickman.
Að mati FIBA er deildin, sem átti að koma í staðinn fyrir núverandi efstu deild Bretlands, ólögleg.
FIBA sendi frá sér yfirlýsingu í dag þess efnis að verkhópur á vegum breska sambandsins hafi ráðist í breytingar sem alþjóðasambandið er sátt með og hefur banninu því verið aflétt.