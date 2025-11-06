Íþróttir | Körfubolti | mbl | 6.11.2025 | 18:45

Banninu aflétt og mega mæta Íslandi

Breska liðið má mæta því íslenska.
Breska liðið má mæta því íslenska. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Alþjóða körfuknattleikssambandið, FIBA, hefur aflétt keppnisbanni karlalandsliðs Bretlands og má liðið því mæta því íslenska í undankeppni HM í Laugardalshöll 30. nóvember næstkomandi.

Bretar voru úrskurðaðir í bann eftir að körfuknattleikssamband Bretlands samþykkti að stofna nýja deild undir handleiðslu bandaríska auðmannsins Marshall Glickman.

Að mati FIBA er deildin, sem átti að koma í staðinn fyrir núverandi efstu deild Bretlands, ólögleg.

FIBA sendi frá sér yfirlýsingu í dag þess efnis að verkhópur á vegum breska sambandsins hafi ráðist í breytingar sem alþjóðasambandið er sátt með og hefur banninu því verið aflétt.

