Slóveninn Luka Doncic og Serbinn Nikola Jokic fóru fyrir liðum sínum í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt er bæði LA Lakers og Denver Nuggets unnu sterka heimasigra. Þá töpuðu NBA-meistarar Oklahoma City Thunder sínum fyrsta leik á tímabilinu.
Doncic var með 35 stig, níu fráköst og 13 stoðsendingar í 118:116-sigri Lakers á San Antonio Spurs.
Frakkinn Victor Wembanyama var atkvæðamestur hjá San Antonio með 19 stig og átta fráköst.
Jokic, eða Jókerinn, var með þrefalda tvennu fyrir Denver í 122:112-sigri á Miami Heat. Jókerinn skoraði 33 stig, tók 15 fráköst, gaf 16 stoðsendingar og stal boltanum þrisvar.
Stórleikur Shai Gilgeous-Alexander dugði þá ekki til fyrir Oklahoma City þegar liðið tapaði naumlega fyrir Portland Trail Blazers, 121:119, á útivelli.
Gilgeous-Alexander var með 35 stig og níu fráköst fyrir Oklahoma City. Var þetta fyrsta tap liðsins á tímabilinu í níunda leiknum í deildinni.
Loks skoraði Donovan Mitchell 46 stig og gaf átta stoðsendingar fyrir Cleveland Cavaliers í 132:121-sigri á Philadelphia 76ers.
Úrslit næturinnar:
LA Lakers – San Antonio 118:116
Denver – Miami 122:112
Portland – Oklahoma 121:119
Boston – Washington 136:107
New York – Minnesota 137:114
Memphis – Houston 109:124
Dallas – New Orleans 99:101
Sacramento – Golden State 121:116
Cleveland – Philadelphia 132:121
Detroit – Utah 114:103
Indiana – Brooklyn 103:112