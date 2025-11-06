Finninn valdi 15 leikmenn

Finninn Pekka Salminen, þjálfari íslenska landsliðsins, hefur valið 15 manna landsliðshóp sem mun spila tvo leiki í G-riðli í undankeppni EM 2027 í körfuknattleik kvenna síðar í mánuðinum. Leikirnir eru gegn Serbíu og Portúgal.
Hópurinn kemur saman til æfinga á morgun föstudag og spilar fyrsta leik sinn í undankeppninni miðvikudaginn 12. nóvember gegn Serbíu klukkan 19.30 í Ólafssal að Ásvöllum. Frítt er á leikinn í boði Bónus.
Hópurinn ferðast svo til Portúgal í kjölfarið og spilar þar gegn heimakonum í Lissabon þriðjudaginn 18. nóvember.
Einn nýliði er í hópnum, hin 17 ára gamla Rebekka Rut Steingrímsdóttir úr KR.
Hópurinn er skipaður eftirfarandi leikmönnum:
Anna Ingunn Svansdóttir – Keflavík - 14
Ásta Júlía Grímsdóttir – Valur - 14
Danielle Rodriguez – Njarðvík - 4
Diljá Ögn Lárusdóttir – Stjarnan - 10
Helena Rafnsdóttir – Njarðvík - 2
Isabella Ósk Sigurðardóttir – Grindavík - 15
Kolbrún María Ármannsdóttir – TK Hannover Luchse, Þýskalandi - 2
Kristrún Ríkey Ólafsdóttir – KR - 2
Rebekka Rut Steingrímsdóttir – KR (nýliði)
Sara Rún Hinriksdóttir – Keflavík - 32
Sigrún Björg Ólafsdóttir – Haukar - 7
Thelma Dís Ágústsdóttir – Keflavík -24
Tinna Guðrún Alexandersdóttir – Haukar - 10
Þóra Kristín Jónsdóttir – Haukar - 37
Þóranna Kika Hodge-Carr – Valur - 7