KR-ingum pakkað saman á Álftanesi

Álftanes sótti sterkan sigur gegn KR, 106:86, í 6. umferð efstu deildar karla í körfubolta á Álftanesi í kvöld.
Álftanes er því með 10 stig eftir sex leiki á meðan KR er átta stig
KR byrjaði leikinn betur og voru Vesturbæingar komnir með 13 stiga forystu í fyrsta leikhluta. Álftanes játaði sig hins vegar ekki hafa sigrað og klóraði í bakkann og var KR með eins stigs forystu í hálfleik.
Kenneth Jamar Doucet Jr. átti magnaðan fyrri hálfleik þar sem hann skoraði 25 stig og tók fimm fráköst.
Í seinni hálfleik settu heimamenn í annan gír og áttu Vesturbæingar engin svör og var Álftanes komið í allt að 23 stiga forystu og var forysta heimamann aldrei í hættu.
Ade Taqqiyy Henry Murkey átti frábæran leik er hann skoraði 28 stig, tók sjö fráköst og gaf tvær stoðsendingar.
Í Þorlákshöfn mættust Þór Þorlákshöfn og ÍR.
Leikurinn var virkilega jafn þar sem ekkert ætlaði að skilja liðin af og var staðan 51:49 Þór í vil.
Áfram var leikurinn spennandi í seinni hálfleik en á lokamínútum leiksins náðu heimamenn að komast í átta stiga forystu sem dugði til og fór Þorlákshöfn með sigur af hólmi, 100:98.
Jacoby Ross átti magnaðan leik með Þorlákshöfn í kvöld en hann skoraði 38 stig, tók sex fráköst og gaf sex stoðsendingar.
Stjarnan sótti sigur gegn Njarðvík í kvöld, 101:105, í Njarðvík.
Leikurinn fór mjög fram og til baka í fyrsta leikhluta en í byrjun seinni leikhluta átti Njarðvík engin svör við sóknarleik Stjörnunnar og var staðan 49:61 í hálfleik.
Njarðvík játaði sig ekki hafa sigrað og náði að jafna metin um miðjan fjórða leikhluta. Hins vegar dugði þetta áhlaup Njarðvíkur ekki til og Stjarnan sigldi sigrinum heim.
Ægir Þór Steinarsson var maður leiksins í Njarðvík í kvöld en hann skoraði 22 stig og gaf 9 stoðsendingar.
Valur hafði betur gegn ÍA, 83:81, á Akranesi.
Leikurinn var jafn framan af þar sem Skagamenn stóðu í þeim rauðklæddu en í öðrum leikhluta gaf Valur í annan gír og var staðan 38:49 í hálfleik.
ÍA lét það hins vegar ekki trufla sig og náði að minnka muninn í tvö stig þegar ein mínúta var eftir en tókst hins vegar ekki að komast lengra og Valur fagnar sigrinum í kvöld.
Kári Jónsson var atkvæðamestur á Akranesi í kvöld þar sem hann skoraði 27 stig, tók fjögur fráköst og gaf tvær stoðsendingar.
