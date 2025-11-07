En það er bara almennt væl í mér

„Við vorum með feikilega frammistöðu hérna í kvöld. Við náum að jafna og síðan seinna að minnka muninn niður í eitt stig. Það sem fer með þetta er að við klikkum á vítum og opnum skotum á mikilvægum tímapunktum í lok leiksins,“ sagði Daníel Guðni Guðmundsson þjálfari Keflavíkur eftir tap gegn Grindavík í úrvalsdeild karla í körfubolta í kvöld, 104:92.
Ég held að það megi alveg segja að leikurinn í kvöld hafi verið sá fjörugasti það sem af er í deildinni þetta tímabilið en leikurinn var í járnum frá fyrstu mínútu nánast til hinnar síðustu. Daníel Guðni spurður nánar út í leikinn:
„Það vegur þungt að klikka á svona skotum í lok leikja á meðan þeir voru að hitta úr sínum skotum á sama tíma. Við verðum bara að læra af þessu. Ég er mjög ánægður með margt í leiknum en það sem okkur vantar er smá stöðugleiki í vörninni í að ná stoppum.
En heilt yfir er ég ánægður með liðið og þá sérstaklega í seinni hálfleik þar sem það var mun betri bragur yfir okkar leik.“
Þið eruð að elta allan leikinn ef frá er talinn kafli í fyrsta leikhluta. Er ekki ákveðnum árangri náð að mæta hingað á þennan völl í Grindavík með alla þeirra stuðningsmenn á móti ykkur og ná að halda leiknum hnífjöfnum nánast allan leikinn?
„Jú, ég tek alveg undir það. Við höfum ekki verið með fullskipað lið í vetur í þessum 5 leikjum á undan. Þannig ég er mjög ánægður með margt í kvöld. Sérstaklega í ljósi þess að við missum Val Orra í meiðsli í fyrsta leikhluta. Óli [Ólafur Björg Gunnlaugsson] og Halldór Garðar [Hermannsson] stíga mjög mikið upp. Ég er ánægður með þeirra framlög í kvöld.
Við gerum okkur seka um nokkur varnarmistök í lok leiksins og síðan erum við kannski ekki að velja alveg réttu skotin á tímabili. Þetta telur allt í svona leikjum og getur kostað þig sigurinn á móti liði eins og Grindavík.
Deandre Kane tekur 13 víti á meðan Bandaríkjamaðurinn minn fær mun minna. Mér fannst ekki alveg jafnvægi þar á milli. Það er auðvitað alltaf auðvelt að væla yfir dómurunum sem stóðu sig heilt yfir vel en mér fannst vantað aðeins upp á þar.“
Ég tók eftir því að þú varst á tímabili óánægður með dómgæsluna. Í fyrsta lagi sleppa dómararnir nokkrum atriðum sem maður hefur oft séð dæmt á og náðu Grindvíkingar á þeim tímapunkti að jafna og komast yfir sem færði þeim vinninginn eftir fyrsta leikhluta. Síðan í seinni hálfleik færðu dæmda tæknivillu. Varstu ósáttur við línu dómaranna í kvöld?
„Grindvíkingar spiluðu mjög fast og bara hrós á þá fyrir það. Hins vegar fannst mér fullmikið af því góða þegar þeir voru að halda mönnum ítrekað og við gátum ekki komið boltanum á þá af því að þeim var bara haldið. En það er bara almennt væl í mér. Svona er bara körfuboltinn og úrslit þessa leiks réðust ekki á dómgæslu, alls ekki.“
Hvað viltu sjá þitt lið gera betur í næsta leik sem er á móti ÍA?
„Við þurfum að æfa vörnina betur. Þetta snýst bara mikið um að ná stöðugleika í vörninni og það er það sem við förum í eftir þennan leik,“ sagði Daníel Guðni í samtali við mbl.is