Íþróttir | Körfubolti | mbl | 7.11.2025 | 9:26

Enn einn heimasigurinn

Jalen Green kátur í leiknum í nótt.
Jalen Green kátur í leiknum í nótt. AFP/Christian Petersen

Jalen Green fór fyrir Phoenix Suns þegar liðið vann góðan sigur á Los Angeles Clippers, 115:102, í NBA-deildinni í körfuknattleik í Phoenix í nótt.

Green skoraði 29 stig og var stigahæstur í leiknum. Liðsfélagi hans Devin Booker kom næstur með 24 stig, sex fráköst, sjö stoðsendingar og þrjá stolna bolta.

Króatinn Ivica Zubac var atkvæðamestur hjá LA Clippers með 23 stig og 11 fráköst.

Phoenix hefur nú unnið fjóra af níu leikjum sínum á tímabilinu, alla á heimavelli, og Clippers þrjá af af átta leikjum sínum.

