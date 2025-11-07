Já, ég elska það

„Ég er ánægður með að hafa klárað þetta,“ voru fyrstu viðbrögð Ólafs Ólafssonar fyrirliða Grindavíkur eftir sigur á Keflavík í háspennuleik í úrvalsdeild karla í körfubolta í Grindavík í kvöld, 104:92.
Ólafur spilaði frábærlega í kvöld og skoraði nokkrar mikilvægar körfur sem skiptu sköpum í leiknum. Spurður nánar út í sigurinn sagði hann:
„Við spiluðum frábæra vörn í 35 mínútur. Ef við splittum þessum 5 mínútum sem upp á vantar upp þá erum við að gleyma okkur og þeir koma sér alltaf aftur inn í leikinn. Þeir eru alveg góðir í körfu líka og þú mátt ekki gleyma þér í eina mínútu án þess að þeir séu komnir alveg í bakið á þér aftur.
En um leið og við hertum upp á vörninni og spiluðum okkar leik þá tókst okkur alltaf að bíta þá af okkur. En þetta er bara týpískur körfubolti, leikur áhlaupa og okkur tókst að standa af okkur flest þeirra áhlaup og mér leið í raun aldrei illa með þennan leik.“
Það hlýtur samt að hafa verið erfitt að vera með Keflavíkurliðið étandi á ykkur hælana allan leikinn?
„Já, það er ekkert þægilegt. Maður þarf bara að standa storminn af sér og við Grindvíkingar höfum staðið nokkra storma af okkur það sem af er tímabili. Ég er bara ofboðslega ánægður með að hafa unnið.“
Þið hafið spilað 6 leiki í þessari deild það sem af er, unnið alla leikina og eruð á toppi deildarinnar. Er Grindavík ósigrandi?
„Nei, alls ekki. Við erum það ekki. Ef við gleymum okkur í smá stund þá getum við alveg tapað. Við þurfum bara að halda hver öðrum niðri á jörðinni og passa okkur að fara ekki of hátt. Þetta eru bara 6 leikir og nóg eftir. Það er landsleikjahlé fram undan og síðan jólafrí og allskonar þannig að við þurfum að halda áfram að bæta okkur.“
Þú mætir feiknasterkur inn í 4. leikhlutann og dregur þitt lið áfram með því að skora 7 fyrstu stigin og ert í raun á eldi. Fyrir þá sem eru yngri og vilja verða eins og Óli Óla, hvernig geta þeir mótiverað sig inn í svona spennandi leiki?
„Ég nota litla hluti til að kveikja í mér. Smá nagg í andstæðingnum kveikir bara í mér. Ef andstæðingurinn er að ybba gogg þá brosi ég og bið um boltann. Síðan snýst þetta bara um að æfa endalaust.“
Þannig að mótlætið mótiverar þig?
„Já, ég elska það!“ sagði Ólafur Ólafsson í samtali við mbl.is.