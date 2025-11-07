Vandræðalaust í Laugardalshöllinni

Tindastóll var ekki í teljandi vandræðum með nýliða Ármanns þegar liðin mættust í úrvalsdeild karla í körfuknattleik í Laugardalshöllinni í kvöld.
Skagfirðingarnir stungu af í fyrsta leikhluta þegar þeir komust í 33:15 og voru með örugga forystu eftir það. 59:39 í hálfleik og 78:59 eftir þriðja leikhluta. Lokatölur urðu 110:77.
Tindastóll komst þar með að hlið Grindvíkinga á toppnum með 10 stig en Grindavík og Keflavík eru akkúrat að spila þessa stundina. Ármenningar eru enn án stiga eftir sex leiki.
Ivan Gavrilovic skoraði 23 stig fyrir Tindastól, Sigtryggur Arnar Björnsson 22, Dedrick Basile 16, Júlíus Orri Ágústsson 13 og Taiwo Badmus 13.
Bragi Guðmundsson var í aðalhlutverki hjá Ármanni og skoraði 24 stig en Arnaldur Grímsson skoraði 15 og Daniel Love 12.